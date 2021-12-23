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Уголовное дело возбуждено против матери замёрзших в овраге под Саратовом детей

Сейчас с ней проводятся следственные действия, решается вопрос о мере пресечения.

23 декабря, 03:21
<p>Фото © <a href="https://saratov.sledcom.ru/news/item/1641726/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СКР по Саратовской области</a></p>

Фото © СУ СКР по Саратовской области

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство в отношении матери найденных в овраге в селе Прокудино Саратовской области детей, один из которых погиб. Об этом сообщили в управлении СКР по Саратовской области.

Следствие предполагает, что 22 декабря 43-летняя женщина рассердилась на детей за непослушание, она душила их шарфом до тех пор, пока пятилетняя девочка и восьмилетний мальчик не перестали дышать. После этого она вынесла несовершеннолетних на улицу и оставила в ближайшем овраге. Полицейские обнаружили мать в Энгельсе и задержали её. Решается вопрос о мере пресечения, также продолжается проведение следственных действий.

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Лайф напоминает, малышей — восьмилетнего мальчика и пятилетнюю девочку — в овраге нашли сегодня, 22 декабря. Верхней одежды на детях не было. В снегу их обнаружила прохожая, она и вызвала скорую. Мальчик скончался, а девочку госпитализировали в критическом состоянии. Мать детей уже признала вину. По словам женщины, она выгнала детей на мороз без одежды, потому что не видела для них будущего. Её задержали.

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"Могла уйти в параллельный мир": Физиономист Филатова увидела на лице матери замёрзших в овраге детей намёк на алкоголизм

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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