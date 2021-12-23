Уголовное дело возбуждено против матери замёрзших в овраге под Саратовом детей

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство в отношении матери найденных в овраге в селе Прокудино Саратовской области детей, один из которых погиб. Об этом сообщили в управлении СКР по Саратовской области.

Следствие предполагает, что 22 декабря 43-летняя женщина рассердилась на детей за непослушание, она душила их шарфом до тех пор, пока пятилетняя девочка и восьмилетний мальчик не перестали дышать. После этого она вынесла несовершеннолетних на улицу и оставила в ближайшем овраге. Полицейские обнаружили мать в Энгельсе и задержали её. Решается вопрос о мере пресечения, также продолжается проведение следственных действий.