Уголовное дело возбуждено против матери замёрзших в овраге под Саратовом детей
Сейчас с ней проводятся следственные действия, решается вопрос о мере пресечения.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство в отношении матери найденных в овраге в селе Прокудино Саратовской области детей, один из которых погиб. Об этом сообщили в управлении СКР по Саратовской области.
Следствие предполагает, что 22 декабря 43-летняя женщина рассердилась на детей за непослушание, она душила их шарфом до тех пор, пока пятилетняя девочка и восьмилетний мальчик не перестали дышать. После этого она вынесла несовершеннолетних на улицу и оставила в ближайшем овраге. Полицейские обнаружили мать в Энгельсе и задержали её. Решается вопрос о мере пресечения, также продолжается проведение следственных действий.
Лайф напоминает, малышей — восьмилетнего мальчика и пятилетнюю девочку — в овраге нашли сегодня, 22 декабря. Верхней одежды на детях не было. В снегу их обнаружила прохожая, она и вызвала скорую. Мальчик скончался, а девочку госпитализировали в критическом состоянии. Мать детей уже признала вину. По словам женщины, она выгнала детей на мороз без одежды, потому что не видела для них будущего. Её задержали.
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