НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Власти Улан-Удэ готовят пункты временного размещения людей после пожара на ТЭЦ-1

В мэрии просят родителей остаться с детьми дома, ведь на восстановление теплоснабжения может потребоваться шесть-семь часов.

23 декабря, 03:12
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/gorodulanude?z=photo-66304325_457272055/wall-66304325_13140" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Город Улан-Удэ</a></p>

Фото © VK / Город Улан-Удэ

Власти Улан-Удэ готовят пункты временного размещения (ПВР) для людей, чьи дома могут остаться без отопления из-за возгорания на ТЭЦ-1, сообщил мэр города Игорь Шутенков. Под отключение попадает около 1000 домов.

"Мы сейчас определяем точки ПВР. В случае неблагоприятной ситуации будем отселять людей. Октябрьский район — под отоплением; Советский, где есть муниципальные котельные, — под отоплением. Там определяем точки ПВР", — сказал градоначальник.

По его словам, теплотрассы с циркуляции не снимали, она идёт, но подача горячего водоснабжения ограничена для того, чтобы "как можно дольше протянуть". Решается вопрос по работе социальных учреждений Железнодорожного и Советского районов города — под отключение попадает 19 детских садов. Мэрия просит родителей оставаться дома и обращается к работодателям дать сотрудникам такую возможность.

В Якутии 80 тысяч человек остались без электричества из-за аварии

В Якутии 80 тысяч человек остались без электричества из-за аварии

"По поликлиникам Железнодорожного района сейчас принимается решение, если будет падать температура, приём граждан будет осуществляться в других поликлиниках. В Железнодорожной больнице больные с несложными диагнозами будут выписываться по домам либо переводиться в другие стационары. По школам — у нас сейчас дети все находятся на дистанционном обучении, поэтому здесь проблем нет", — отметил Шутенков.

В целом, как отметил мэр, картина "ясна и понятна" — топливо на станции есть, запуск котлов в работу организуется в течение шести-семи часов. В данный момент определяются масштабы, наличие ресурсов и технологическая цепочка подключения.

Напомним, глава Бурятии Алексей Цыденов ввёл режим чрезвычайной ситуации в Улан-Удэ после аварии на ТЭЦ-1. Температура воздуха в городе — около минус 30 градусов.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1