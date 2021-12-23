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Бывший глава СБУ Смешко озвучил три требования для невступления Украины в НАТО

В частности, по его словам, должны быть восстановлены границы Незалежной от 1991 года, куда входят Крым и Донбасс.

23 декабря, 03:53
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Существует три условия, при которых Украина может остаться в нейтральном статусе и не вступит в НАТО. Их назвал бывший глава Службы безопасности страны Игорь Смешко. Он уточнил, что выдвигаться они должны в одном пакете.

"В этом пакете — теоретически обмен нашего нейтрального статуса, во-первых, на восстановление границ Украины 1991 года — Крым, Донбасс и вся госграница Украины. Второе требование — это новое соглашение в дополнение к Будапештскому меморандуму. В-третьих, Украина должна выдвинуть условия, что она имеет суверенное право не в рамках НАТО иметь двусторонние военные соглашения со странами", — сказал Смешко в эфире телеканала "Украина 24".

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Он уверен, что Незалежная должна иметь проактивную экономическую политику, восстанавливать экономику, строить армию, "а дипломатию – атаковать".

Ранее Лайф писал, что министр обороны Украины Резников попросил у НАТО наступательное вооружение. Он подчеркнул, что не исключает вероятность нападения Москвы на Киев, но признал, что сейчас "большой угрозы нет".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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