Бывший глава СБУ Смешко озвучил три требования для невступления Украины в НАТО

Существует три условия, при которых Украина может остаться в нейтральном статусе и не вступит в НАТО. Их назвал бывший глава Службы безопасности страны Игорь Смешко. Он уточнил, что выдвигаться они должны в одном пакете.

"В этом пакете — теоретически обмен нашего нейтрального статуса, во-первых, на восстановление границ Украины 1991 года — Крым, Донбасс и вся госграница Украины. Второе требование — это новое соглашение в дополнение к Будапештскому меморандуму. В-третьих, Украина должна выдвинуть условия, что она имеет суверенное право не в рамках НАТО иметь двусторонние военные соглашения со странами", — сказал Смешко в эфире телеканала "Украина 24".

Он уверен, что Незалежная должна иметь проактивную экономическую политику, восстанавливать экономику, строить армию, "а дипломатию – атаковать".