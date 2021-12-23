В Счётной палате назвали число молодых семей, переставших быть таковыми в очереди на жильё

Число молодых семей, исключённых из госпрограммы жилищной поддержки, за 2018–2020 годы в 1,8 раза превысило количество получивших социальную выплату. Как говорится в отчёте Счётной палаты, из-за продолжительного периода ожидания такой возможности лишились 84,4 тысячи супружеских пар, когда один из них или оба достигли 35-летия, передаёт РБК.

"Учитывая фактические объёмы финансирования по обеспечению жильём за 2018–2020 годы, для обеспечения всех молодых семей, стоящих в очереди на получение социальной выплаты, потребуется около 13 лет", — заметили в палате.

Так, 46–50% семей ожидают выплату от года до трёх лет, 18–20% — от трёх до пяти лет, 25–30% — от пяти до десяти лет (процент варьируется в зависимости от региона). Наиболее высокая вероятность не успеть воспользоваться субсидией до достижения предельного возраста существует у молодых семей с одним-двумя детьми или без детей, ведь многодетные семьи находятся в приоритете и их больше половины. При этом количество претендентов сократилось ещё и из-за того, что многие молодые семьи решают задачу с жильём самостоятельно и до достижения 35 лет.

Причиной такой ситуации стало соотношение заявленной потребности регионов и объёмов субсидий. Последние из-за применяемой формулы расчёта постоянно снижались в последние три года. Таким образом, федеральные целевые средства полностью в 2019 и 2020 году получили всего пять регионов из 83. Остальным средства были направлены частично — в размере от пяти до 90%. Счётная палата планирует направить в кабмин свои предложения, среди которых поручение Минстрою дополнить формулу расчёта. Также речь идёт о разработке механизма, позволяющего контролировать оформление жилья в общую собственность всех членов молодой семьи.