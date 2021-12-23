Глава Минприроды Козлов назвал 35 городов России с наиболее загрязнённым воздухом

Экологический мониторинг выявил 35 городов в России с наиболее загрязнённым воздухом. В их число вошли Ростов-на-Дону, Кемерово, Улан-Удэ, Махачкала и другие. Об этом сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

"Предварительно по результатам экологического мониторинга мы уже определили 35 таких городов. В основном это Дальний Восток, Сибирь и Урал", — сказал он в беседе с ТАСС.

Козлов подчеркнул, что уже летом 2022 года перечисленные города могут быть включены в программу обновлённого федерального проекта "Чистый воздух". При этом, по его словам, перечень для включения в территорию квотирования выбросов ещё окончательно не сформирован.

В предварительный список вошли Гусиноозёрск, Селенгинск, Улан-Удэ, Чита, Петровск-Забайкальский, Южно-Сахалинск, Комсомольск-на-Амуре, Чегдомын, Уссурийск, Ачинск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Норильск, Кызыл, Абакан, Черногорск, Барнаул, Ангарск, Братск, Зима, Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов, Кемерово, Новокузнецк, Искитим, Курган, Магнитогорск, Махачкала, Астрахань, Новочеркасск, Ростов-на-Дону. Окончательный список будет утверждён до 30 июня 2022 года. Далее по методике будет составлен перечень городов, где наблюдается высокий и очень высокий уровень загрязнения воздуха.