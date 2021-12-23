НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Глава Минприроды Козлов назвал 35 городов России с наиболее загрязнённым воздухом

Летом следующего года их могут включить в программу обновлённого федерального проекта "Чистый воздух", уточнил он.

23 декабря, 04:37
<p>Фото © ТАСС / Андрей Гордеев</p>

Фото © ТАСС / Андрей Гордеев

Экологический мониторинг выявил 35 городов в России с наиболее загрязнённым воздухом. В их число вошли Ростов-на-Дону, Кемерово, Улан-Удэ, Махачкала и другие. Об этом сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

"Предварительно по результатам экологического мониторинга мы уже определили 35 таких городов. В основном это Дальний Восток, Сибирь и Урал", — сказал он в беседе с ТАСС.

Козлов подчеркнул, что уже летом 2022 года перечисленные города могут быть включены в программу обновлённого федерального проекта "Чистый воздух". При этом, по его словам, перечень для включения в территорию квотирования выбросов ещё окончательно не сформирован.

В Минпромторге предложили выделить 38 млрд на создание заводов по сжиганию мусора

В Минпромторге предложили выделить 38 млрд на создание заводов по сжиганию мусора

В предварительный список вошли Гусиноозёрск, Селенгинск, Улан-Удэ, Чита, Петровск-Забайкальский, Южно-Сахалинск, Комсомольск-на-Амуре, Чегдомын, Уссурийск, Ачинск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Норильск, Кызыл, Абакан, Черногорск, Барнаул, Ангарск, Братск, Зима, Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов, Кемерово, Новокузнецк, Искитим, Курган, Магнитогорск, Махачкала, Астрахань, Новочеркасск, Ростов-на-Дону. Окончательный список будет утверждён до 30 июня 2022 года. Далее по методике будет составлен перечень городов, где наблюдается высокий и очень высокий уровень загрязнения воздуха.

А ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин призвал решить проблему с экологией в 12 самых загрязнённых городах России. По словам президента, в этих населённых пунктах ситуация требует того, чтобы её держали под особым контролем.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1