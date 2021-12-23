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ФССП приравняла молчание коллекторов в трубку к психологическому давлению

Теперь взыскателям станет проще понимать, какие именно действия и приёмы им нельзя будет употреблять в общении с клиентами.

23 декабря, 04:56
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Брошенная заёмщиком трубка при звонке коллекторов теперь будет считаться состоявшимся разговором, а молчание со стороны взыскателей теперь приравнивается к психологическому давлению. Об этом говорится в проекте рекомендаций, опубликованных Федеральной службой судебных приставов (ФССП), передаёт РБК. В нём разъясняются трактовки спорных моментов при взыскании долгов с физических лиц.

Отмечается, что выпуск рекомендаций связан с тем, что приставы получили новые полномочия в этом году. ФССП решила сделать практику рассмотрения дел более единообразной и донести это до сотрудников в регионах.

Также психологическим давлением на клиента и нарушением закона будет считаться использование автодозвона. К телефонным разговорам помимо прочего приравняют и общение с роботами-коллекторами и "автоинформаторами". Приставы подчёркивают, что сейчас такие роботы могут поддерживать разные сценарии диалога. Официально служба приставов пока не прокомментировала документ.

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А ранее Лайф писал, что коллекторы Сбера описали российских должников с активами за рубежом. Согласно расчётам компании АБК, самая большая концентрация имущества граждан РФ, которые не смогли справиться с финансовыми трудностями, наблюдается в Испании, Великобритании, на Кипре и в США.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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