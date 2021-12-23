ФССП приравняла молчание коллекторов в трубку к психологическому давлению

Брошенная заёмщиком трубка при звонке коллекторов теперь будет считаться состоявшимся разговором, а молчание со стороны взыскателей теперь приравнивается к психологическому давлению. Об этом говорится в проекте рекомендаций, опубликованных Федеральной службой судебных приставов (ФССП), передаёт РБК. В нём разъясняются трактовки спорных моментов при взыскании долгов с физических лиц.

Отмечается, что выпуск рекомендаций связан с тем, что приставы получили новые полномочия в этом году. ФССП решила сделать практику рассмотрения дел более единообразной и донести это до сотрудников в регионах.

Также психологическим давлением на клиента и нарушением закона будет считаться использование автодозвона. К телефонным разговорам помимо прочего приравняют и общение с роботами-коллекторами и "автоинформаторами". Приставы подчёркивают, что сейчас такие роботы могут поддерживать разные сценарии диалога. Официально служба приставов пока не прокомментировала документ.