"Прогресс М-УМ" затопили на "кладбище космических кораблей" в Тихом океане
Аппарат отстыковался от МКС в 2:03 мск, через 4 часа и 42 минуты его двигатель включился на торможение, а ещё спустя 37 минут приборно-агрегатный отсек вошёл в атмосферу Земли, после чего разрушился.
"Прогресс М-УМ" © Twitter / "Роскосмос"
Обломки отстыковавшегося от Международной космической станции (МКС) грузового корабля "Прогресс М-УМ" затопили в несудоходном районе Тихого океана. Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
"Завершилась миссия приборно-агрегатного отсека корабля "Прогресс М-УМ". Не сгоревшие в плотных слоях атмосферы фрагменты упали в 7:30 мск на "кладбище космических кораблей" в несудоходном районе южной части Тихого океана", — говорится в сообщении.
Отметим, что корабль отстыковался от МКС в 2:03 мск, в 6:45 его двигатель включился на торможение, а через 37 минут, в 7:22 мск, приборно-агрегатный отсек вошёл в атмосферу Земли, после чего разрушился.
Напомним, "Прогресс М-УМ" в ноябре текущего года доставил к космической станции узловой модуль "Причал". Корабль был запущен в космос с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б".
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