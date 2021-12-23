"Прогресс М-УМ" затопили на "кладбище космических кораблей" в Тихом океане

Обломки отстыковавшегося от Международной космической станции (МКС) грузового корабля "Прогресс М-УМ" затопили в несудоходном районе Тихого океана. Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

"Завершилась миссия приборно-агрегатного отсека корабля "Прогресс М-УМ". Не сгоревшие в плотных слоях атмосферы фрагменты упали в 7:30 мск на "кладбище космических кораблей" в несудоходном районе южной части Тихого океана", — говорится в сообщении.

Отметим, что корабль отстыковался от МКС в 2:03 мск, в 6:45 его двигатель включился на торможение, а через 37 минут, в 7:22 мск, приборно-агрегатный отсек вошёл в атмосферу Земли, после чего разрушился.