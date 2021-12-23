Тимошенко заявила об "экономическом уничтожении" Украины из-за энергетического кризиса
Экс-премьер Незалежной потребовала "поимённо установить" тех, кто ответственен за то, что страна оказалась в подобной ситуации.
Юлия Тимошенко © ТАСС / Zuma
Лидер оппозиционной партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко заявила, что энергетический кризис на Украине приводит к "экономическому уничтожению" страны. Таким мнением она поделилась в эфире телеканала "Наш".
"Я не верю, как человек, который дважды был премьер-министром, что случайно не закачали газ в подземные хранилища в первый раз за 30 лет. И что случайно в первый раз за 30 лет не заполнили необходимыми запасами угля склады", — заявила Тимошенко.
Она отметила, что такие "фундаментальные" вещи прописаны в документах и законах и являются обязательными для исполнения. При этом политик потребовала "поимённо установить" ответственных за то, что "энергетически самодостаточная" Украина оказалась в подобной ситуации.
Тимошенко подчеркнула, что огромные убытки терпит украинский бизнес, в особенности малый — предпринимателям приходится либо оплачивать потери, либо закрываться.
"Это не просто диверсия против Украины, практически Украину экономически уничтожают", — заключила экс-премьер.
Ранее Лайф писал, что "Нафтогаз" пожаловался в Еврокомиссию на "Газпром" из-за "злоупотреблений" на рынке. В Киеве уверены: российская компания создала искусственный дефицит газа в Европе, чтобы как можно скорее запустить "Северный поток – 2" "без соблюдения требований европейского законодательства". В ЕК подтвердили получение обращения.
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