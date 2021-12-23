Мать детей, которых нашли замёрзшими в овраге в селе Прокудино Саратовской области, призналась, что пыталась задушить сына и дочь шарфом. Об этом она рассказала в беседе с правоохранителями, сообщает телеграм-канал SHOT.

Предварительно, женщина сначала попыталась убить малышей, а затем вынесла их на улицу и позвонила в больницу. Отмечается, что дети не слушались мать, плакали и кричали, чем якобы и спровоцировали её: родительница связала сына и начала душить его, затем развязала и стала издеваться над дочерью. После этого женщина переодела малышей, так как они описались, и выбросила на холод. Затем горе-мать сразу уехала в Энгельс, где живут её родители. Отмечается, что свои действия она пояснила тем, что у детей нет будущего, а она сделала только лучше.

По данным телеграм-канала, женщина не состояла на учёте в психоневрологическом диспансере (ПНД), однако соседи отмечают, что она была со странностями. При этом дома у женщины чисто, вещи не разбросаны, а в холодильнике достаточно продуктов. Сообщается, что отец малышей хотел забрать их от матери, но та была резко против.