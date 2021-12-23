Сильно плакали и кричали: Мать замёрзших под Саратовом детей призналась, что пыталась задушить малышей шарфом
Предварительно, свои действия женщина пояснила тем, что у сына и дочери нет будущего и таким образом она сделала только лучше. Последней каплей стало то, что дети сильно плакали.
Мать замёрзших в овраге в Саратовской области детей. Фото © t.me / shot_shot
Мать детей, которых нашли замёрзшими в овраге в селе Прокудино Саратовской области, призналась, что пыталась задушить сына и дочь шарфом. Об этом она рассказала в беседе с правоохранителями, сообщает телеграм-канал SHOT.
Предварительно, женщина сначала попыталась убить малышей, а затем вынесла их на улицу и позвонила в больницу. Отмечается, что дети не слушались мать, плакали и кричали, чем якобы и спровоцировали её: родительница связала сына и начала душить его, затем развязала и стала издеваться над дочерью. После этого женщина переодела малышей, так как они описались, и выбросила на холод. Затем горе-мать сразу уехала в Энгельс, где живут её родители. Отмечается, что свои действия она пояснила тем, что у детей нет будущего, а она сделала только лучше.
По данным телеграм-канала, женщина не состояла на учёте в психоневрологическом диспансере (ПНД), однако соседи отмечают, что она была со странностями. При этом дома у женщины чисто, вещи не разбросаны, а в холодильнике достаточно продуктов. Сообщается, что отец малышей хотел забрать их от матери, но та была резко против.
Уточняется, что поначалу горе-мать пыталась ссылаться на проблемы с головой, однако не производила впечатления больной. Судя по её поведению, она не жалеет о содеянном.
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Лайф напоминает, малышей — восьмилетнего мальчика и пятилетнюю девочку — в овраге нашли вчера, 22 декабря. Верхней одежды на детях не было. В снегу их обнаружила прохожая, она и вызвала скорую. Мальчик скончался, а девочку госпитализировали в критическом состоянии. Мать детей уже признала вину. По словам женщины, она выгнала детей на мороз без одежды, потому что не видела для них будущего. Её задержали. Следователи возбудили в отношении горе-матери уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.
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