"Газпром" не возобновил поставки по трубопроводу Ямал — Европа
Компания начала снижать объём бронирования с прошлой пятницы, затем приостановив его.
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"Газпром" сегодня снова не забронировал мощности трубопровода Ямал — Европа для транзита газа через Польшу. Об этом свидетельствуют данные GSA Platform.
Предложение на четверг составляло 89,1 миллиона кубометров на точке входа в польский участок магистрали, однако оно осталось невостребованным.
Компания ранее сообщала, что поставляет газ по трубопроводу согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами.
Напомним, "Газпром" начал снижать объём бронирования транзита газа по трубопроводу Ямал — Европа с прошлой пятницы — было заказано 26,8 млн кубометров против 31,4 млн в предыдущие дни. Затем мощности ещё снизились — до 3,8 млн в понедельник. 21 декабря "Газпром" приостановил транзит через Польшу в Германию по трубопроводу Ямал — Европа, 22 декабря он также не возобновился.
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