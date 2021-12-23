"Газпром" не возобновил поставки по трубопроводу Ямал — Европа

"Газпром" сегодня снова не забронировал мощности трубопровода Ямал — Европа для транзита газа через Польшу. Об этом свидетельствуют данные GSA Platform.

Предложение на четверг составляло 89,1 миллиона кубометров на точке входа в польский участок магистрали, однако оно осталось невостребованным.

Компания ранее сообщала, что поставляет газ по трубопроводу согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами.