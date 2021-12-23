"Ъ": На экс-главу Пензенской области Белозерцева завели новое дело о незаконном хранении оружия

Против бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, который является фигурантом дела о взятках, завели новое — о незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов. Как узнал "Коммерсант", в марте во время обыска в пензенской администрации оперативники нашли пистолет Макарова и 96 патронов.

Обвинение по этому эпизоду господину Белозерцеву пока не предъявлено, на оружии не обнаружено его отпечатков пальцев или биологических следов. Адвокаты чиновника утверждают, что ПМ их подзащитному не принадлежит, а новое расследование расценивают как способ давления на экс-губернатора. При этом они отмечают, что оружие нашли в подсобке рядом с кабинетом чиновника, в которую мог попасть любой желающий.

По данным издания, боеприпасы были упакованы в белый пакет, а оружие — в коричневый кожаный портфель, который хранился в шкафу в служебном кабинете Белозерцева. В деле нет данных о том, откуда у экс-чиновника появился ПМ и боеприпасы. Также у пистолета спилен номер, он не проходит по картотеке МВД.

Кроме того, по результатам экспертиз на оружии, пакете и патронах не нашли отпечатков пальцев и биологических следов Белозерцева. Обвинение ему по новому делу пока не предъявлено.