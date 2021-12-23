В Крыму и Краснодарском крае пройдут масштабные учения десанта

В Крыму и Краснодарском крае пройдут масштабные учения десантников, которые стартуют уже сегодня на крымском военном полигоне Опук. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, в ходе мероприятий военные отработают боевые стрельбы десантно-штурмовых артиллерийских подразделений и подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты. Кроме того, будет отработано разминирование участка местности и прикрытие войск от средств воздушного нападения и беспилотных летательных аппаратов.

"Военнослужащие выполнят огневые задачи и поразят мишени на различных дальностях", — сообщили в Минобороны.

Уточняется, что на полигоне Раевский под Новороссийском учения начнутся завтра, 24 декабря. Там десантники отработают приёмы ведения боевых действий на коротких дистанциях, а также разведывательно-ударные действия артиллерийским дивизионом 2 С9 "Нона".