Про вятский квас и "когда вы женитесь?": 7 самых необычных вопросов на пресс-конференции Путина Сегодня Владимир Путин проводит традиционную большую пресс-конференцию. За прошедшие 16 общений с журналистами в таком формате президент ответил на 1060 вопросов. Лайф собрал самые необычные из них. 22 декабря, 21:40 Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Вятский квас

Порой некоторые вопросы на пресс-конференции превращались в своеобразную нативную рекламу. Инструмент вполне выигрышный, учитывая, что к экранам в этот момент прикована едва ли не вся страна. Этим воспользовался и кировский журналист Владимир Маматов в 2014 году. За три минуты, выделенные ему на вопрос, он успел не только задать его, но и сделать продукцию своего региона узнаваемой. Журналист рассказал, что местную продукцию не размещают на своих прилавках крупные торговые сети, и поинтересовался у главы государства, что нужно сделать для того, чтобы это произошло. Курьёзность ситуации придала не очень связная речь Маматова. Президент даже предположил, что журналист до пресс-конференции "уже успел махнуть немного кваску".

Когда вы женитесь?

Традиционными на пресс-конференциях стали вопросы личного характера, адресованные президенту. Путина спрашивали о здоровье, о его домашних животных, о детстве и родителях. В 2018-м журналист портала Лайф поинтересовался, когда Владимир Путин наконец женится после завершившегося первого брака и на ком. Президент заверил, что он как порядочный человек когда-нибудь это сделает.

Раб на галерах

Мало кто помнит, но оставшаяся в головах многих фраза Путина "Я пахал как раб на галерах" тоже была произнесена на одной из пресс-конференций в далёком 2008 году. Тогда и формат мероприятия был несколько другой (президент отвечал в небольшой студии), и круг вопросов был более узким. При ответе на один из них — о дальнейшей своей работе на посту после двух четырёхлетних сроков — и родилась эта ставшая крылатой фраза.

Интимное видео с Дзюбой

В 2020 году пресс-конференция проводилась в дистанционном формате: журналисты сидели в зале, а президент вещал с экрана. Корреспондент телеканала "Матч ТВ" задала вопрос о резонансной ситуации вокруг слитого в Сеть видео интимного характера с футболистом сборной России Артёмом Дзюбой: "Должна ли вот такая ситуация влиять на профессиональную деятельность не только спортсмена, но и в принципе человека?" Владимир Путин ответил не только на вопрос по сути, но и признался, что сам видео не смотрел, в отличие от журналистки канала "Матч ТВ".

Как не использовать ненормативную лексику?

В том же 2020-м в роли журналиста выступил певец и шоумен Сергей Шнуров. Он представлял на пресс-конференции RTVI. Первый его вопрос был как раз от телеканала — о том, почему российские хакеры не помогли Дональду Трампу избраться во второй раз на пост президента США. А вот второй вопрос был более курьёзный. Шнуров поинтересовался, как русскому человеку не употреблять ненормативную лексику. На это президент привёл пример из советского фильма "Джентельмены удачи" и поблагодарил новоявленного журналиста за то, что тот эту лексику не использовал в ходе пресс-конференции.

"После встречи с вами у меня изменилась личная жизнь"

Курьёзы происходили не только из-за нестандартности вопросов на пресс-конференциях президента, но и при их формулировке, так многие журналисты надолго запоминались зрителям и коллегам. В 2013 году сотрудница газеты "Собеседник" Елена Мельчиновская в ходе вопроса успела отвоевать проведение корпоративов, намекнуть, что у них нет на это денег, рассказать президенту, что у неё сложилась личная жизнь после встречи с Путиным, попросить личное интервью, пригласить главу государства на юбилей газеты, а также спросить, как жить печатным изданиям в нынешних трудных условиях.

Гражданин пожизненный президент

Прославившаяся в 2012 году на всю страну главный редактор "Народного вече" из Владивостока Мария Соловьенко, ответившая на просьбу Путина "Садитесь, Маша" фразой "Спасибо, Вова", через год повела себя не менее нестандартно. Сначала она обратилась к главе государства "Гражданин пожизненный президент Российской Федерации", затем стала цитировать "Чука и Гека", прося при этом зал не смеяться и не аплодировать, т.к. "вопрос очень серьёзный", а потом попросила у Путина 20 млн рублей, чтобы обеспечить купленный для края томограф необходимым оборудованием, а напоследок, перебивая президента, — национализировать природные ресурсы и избавиться от олигархической прослойки.

Авторы Алексей Соков