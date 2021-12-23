Замёрзшая под Саратовом девочка перенесла клиническую смерть

Девочка, которую нашли замёрзшей вместе с братом в овраге в селе Прокудино Саратовской области, борется за жизнь, но её состояние оценивается как крайне тяжёлое, кроме того, пятилетняя малышка пережила клиническую смерть. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в регионе Татьяна Загородняя.