Замёрзшая под Саратовом девочка перенесла клиническую смерть
Состояние малышки оценивается как крайне тяжёлое, но ребёнок борется за жизнь.
Девочка, которую нашли замёрзшей вместе с братом в овраге в селе Прокудино Саратовской области, борется за жизнь, но её состояние оценивается как крайне тяжёлое, кроме того, пятилетняя малышка пережила клиническую смерть. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в регионе Татьяна Загородняя.
"Перенесла клиническую смерть вчера. Реанимация скорой помощи детской областной её откачала. Ребёнок борется за жизнь! Главное, чтобы хватило силёнок. Врачи делают невозможное", — написала Загородняя в "Инстаграме".
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Напомним, малышей — восьмилетнего мальчика и пятилетнюю девочку — в овраге нашли вчера, 22 декабря. Верхней одежды на детях не было. В снегу их обнаружила прохожая, она и вызвала скорую. Мальчик скончался, а девочку госпитализировали в критическом состоянии. Мать детей уже признала вину. По словам женщины, она выгнала детей на мороз без одежды, потому что не видела для них будущего. Её задержали. Следователи возбудили в отношении матери уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.
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