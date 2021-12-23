Эксперт Симонов объяснил влияние консенсуса властей ФРГ на судьбу "Северного потока – 2"

Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в беседе с Лайфом рассказал, как консенсус между главой МИД Германии Анналеной Бербок и канцлером ФРГ Олафом Шольцем повлияет на судьбу "Северного потока – 2".

"Уже было заявление федерального сетевого агентства, которое указало, что раньше лета сертификации ["Северного потока – 2"] не будет. Заявление очень странное и нарушающее немецкое законодательство, потому что там чётко прописаны сроки вынесения решения по таким вопросам. Сейчас сертификация заморожена, но непонятно, почему это всё на полгода должно растянуться", — сказал Симонов.

По его словам, главная беда заключается в том, что Бербок сама не знает европейского законодательства. Парадокс в том, что заявка подана в полном соответствии с законами и не запрещает газодобывающей компании владеть транспортной инфраструктурой. И в этом плане Бербок просто сама не в курсе законодательных норм и норм Третьего энергопакета, отметил эксперт.

"Там нет никакого нарушения. И сейчас ей надо нанять консультантов, которые бы кратко объяснили ей суть Третьего энергопакета и прочли бы ей несколько лекций на этот счёт", — считает собеседник.

Симонов отметил, что проблема в том, что европейское право сейчас начинают формировать под политические интересы, из-за чего происходит крушение. И такой подход может создать проблемы для "Северного потока – 2". Специалист также добавил, что не слышал от Шольца разъяснений на тему несоответствия газопровода законодательству.

"Пока [канцлер ФРГ] говорит только о политическом факторе. Так вот пусть он расскажет, в чём это несоответствие европейскому праву", — заключил директор Фонда национальной энергетической безопасности.