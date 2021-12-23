Пошла жара: Российские фигуристы начинают битву за путёвки на Олимпийские игры в Пекине В Петербурге в ближайшие дни будет настоящая жара: чемпионат России по фигурному катанию сделает счастливыми одних и разочарует других. 22 декабря, 21:40 Спортсмены Михаил Коляда, Камила Валиева, Александра Трусова. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин / Ronda Churchill / AP

Санкт-Петербург в ближайшие дни станет столицей российского, а возможно, и мирового фигурного катания, ведь именно здесь пройдёт чемпионат России. Старт, который многие считают для себя главным и наиболее сложным в сезоне. Ещё бы, такая конкуренция — особенно у девушек. И если медали самого чемпионата — вещь далеко не самая важная, то путёвки на Олимпиаду в Пекин — хороший стимул, чтобы показать свой максимум. Лайф разбирается, кто окажется в числе российских участников Игр.

Девушки: кто вместе с Валиевой

Камила Валиева

Фигуристка Камила Валиева. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Главная фаворитка соревнований девушек — 15-летняя Камила Валиева. В этом сезоне она показала всему миру свою гениальность. Её уже называют главной фавориткой Олимпиады в Пекине и явной претенденткой на золотую медаль. Тягаться с ней сейчас, объективно говоря, может лишь она сама. Подтверждают это огромные отрывы Валиевой от ближайших преследовательниц на этапах Гран-при, а также методично побитые один за одним мировые рекорды.

Сбавлять обороты на чемпионате России она не намерена. Валиева в очередной раз покажет всем порцию элементов ультра-си и постарается побить свой же мировой рекорд (хоть пока и неофициально: оценки на внутренних соревнованиях в мировом рейтинге не учитываются). Если всё так и будет идти дальше, то в Пекине у неё просто не будет конкурентов. Главное — не завалить самые важные элементы.

Елизавета Туктамышева

Фигуристка Елизавета Туктамышева. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Туктику могут помочь родные стены. Спортсменка из Глазова уже давно живёт и тренируется в Санкт-Петербурге. По сути, она последняя из могикан, ведь против неё будет целая группа подшефных Этери Тутберидзе, а значит, бороться Елизавета Туктамышева будет не только за себя, но и за легендарного Алексея Мишина.

Мотивация Туктамышевой запредельна: ей уже (по меркам фигурного катания) 25 лет, а она ни разу не была на Олимпийских играх. Очаровательная ученица Мишина в этот раз имеет все шансы на то, чтобы отправиться в Пекин и быть там претенденткой если не на золото, то на медаль — точно. Оружие Туктамышевой — стабильность и грация, которой, возможно, ещё нет у более молодых спортсменок.

Анна Щербакова

Фигуристка Анна Щербакова. Фото © ТАСС / EPA / Guillaume Horcajuelo

Ещё одна более чем реальная претендентка на билет в Пекин. Щербакова перед сезоном пережила травму, восстановление и постепенный набор формы. Сейчас чемпионка мира 2021 года близка к идеальным кондициям, которые могут позволить ей бороться за место в составе олимпийской сборной. К тому же Щербакова привыкла выходить победительницей там, где многие этого не ждут.

Вспомните последний чемпионат страны, где она совершила настоящее чудо, обойдя Камилу Валиеву и Александру Трусову в ситуации, когда в неё верил только самый отчаянный болельщик. Щербакова — боец, и именно это качество может помочь ей прийти к заветной поездке на Олимпиаду в Пекин.

"У Ани сильный характер. Она не раз доказывала на чемпионатах России и других турнирах, что на неё можно положиться и что она даже в трудной ситуации будет бороться до конца и никогда не сложит руки", — заявила "Матчу" фигуристка Елена Радионова.

Александра Трусова

Фигуристка Александра Трусова. Фото © ТАСС / AP / Ronda Churchill

Ещё полгода назад у экспертов и болельщиков не было никаких сомнений, что вернувшаяся к Этери Тутберидзе Александра Трусова поедет в Пекин если не первым, то вторым номером уж точно. Каково же было их огорчение, когда в ходе сезона она получила травму и выбыла на долгий срок. Теперь перспективы Трусовой туманны.

Если угодно, то сейчас Трусова — кот в мешке. Её давно никто не видел на стартах, да и вообще нет понимания, насколько она готова к четверным и прочим элементам ультра-си. Понятно, что пропуск Игр станет для "русской ракеты" катастрофой. Однако сейчас причислять её к фаворитам вряд ли кто-то станет.

Майя Хромых

Фигуристка Майя Хромых. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

А что, а вдруг? Ещё одна юная ученица Этери Тутберидзе, которая наверняка устала сидеть в тени своих звёздных напарниц. Майя Хромых, равно как и остальные спортсменки, может удивить. Да, букмекеры не рассматривают её как потенциальную претендентку на медали, но оттого-то ей может быть и проще. Самое главное — правильный настрой. А вот с элементами и программой у неё и так порядок. Впрочем, без ошибок соперниц вряд ли Хромых сумеет заскочить в самолёт до Пекина.

"Мы все ждём яркого, зрелищного чемпионата России. В нём, как всегда, победят сильнейшие. И дай Бог успехов нашей стране на Олимпиаде. Уверен, наш тренерский штаб принесёт России золотые медали на этих Играх", — заявил изданию Sport24 президент центра "Самбо-70" Ренат Лайшев.

Мужчины

Здесь, будем честны, ситуация куда более понятная, хотя тоже очень запутанная. Есть явный фаворит — Михаил Коляда, участник отменённого финала Гран-при этого сезона и действующий чемпион России. Пожалуй, ученик Алексея Мишина сейчас в том самом состоянии, с которым нужно брать своё, а именно — поездку на Олимпиаду в Пекин.

Фигурист Михаил Коляда. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

А вот дальше прогнозы делать труднее. Молодой Евгений Семененко — главный претендент на серебро национального первенства. У него и Коляды "болезнь" примерно схожая — отсутствие стабильности, что не даёт нашим мужчинам бороться за высокие места на международной арене. Конечно, у молодого воспитанника Мишина всё не так печально, как у Михаила, но определённые проблемы тоже бывают. Тем не менее если Семененко сделает всё, как надо, то поедет в Пекин.

Подвинуть его может Макар Игнатов. Серебряный призёр прошлого чемпионата России в этом сезоне два раза останавливался в шаге от пьедестала на этапах Гран-при. Выступающий достаточно давно ученик Евгения Рукавицына также был бы не прочь оказаться в числе участников Олимпиады. Помешать ему могут и одногруппник Дмитрий Алиев, и Александр Самарин, и Марк Кондратюк, и Андрей Мозалёв. Впрочем, букмекеры верят именно в тройку Коляда — Семененко — Игнатов.

Спортивные пары

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото © ТАСС / EPA / Franck Robichon

Тут всё гораздо проще, если быть откровенными. По двум парам вопросов не должно быть никаких: Анастасия Мишина и Александр Галлямов на правах действующих чемпионов мира весь сезон уверенно подтверждали свой высокий статус. Главные соперники — Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые продолжают свой первый сезон под руководством Этери Тутберидзе.

Основная борьба развернётся за третью путёвку. Фавориты в борьбе за неё — пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которая делает всё для того, чтобы вернуть себе статус первого дуэта страны. Вызов им бросают Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. По итогам серии Гран-при у них равное число баллов, от того и виснет в воздухе интрига. Впрочем, вряд ли опытный дуэт Бойкова/Козловский допустит фатальные ошибки и проедет мимо Игр в Пекине.

Танцы на льду

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Интересное явление, но к фаворитам здесь будет приковано не основное внимание. Виктория Синицина и Никита Кацалапов, без сомнений, должны брать золото турнира в Санкт-Петербурге. Главное для них сейчас — подготовиться к Пекину так, чтобы не оставить шансов великим французам — Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону.

Неясно, чего ждать от пары Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Первая лишь недавно возобновила тренировки после того, как сумела оправиться от смертельного заболевания — пневмококкового менингита. Удивить способны и Александра Степанова с Иваном Букиным, которые по итогам серии Гран-при в финал отобраться не сумели. Но и не они будут привлекать к себе повышенное внимание.

Хедлайнерами турнира могут стать Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Вы, возможно, и не видели, как они катаются, но наверняка знаете, что Дэвис — дочь Этери Тутберидзе. Вот от того-то к ним и будет столько внимания. Если тренер на Играх будет точно, то вот поедет ли туда её дочь — большой вопрос. К слову, шансы на это имеются. Нужно лишь выдать свой максимальный прокат и заставить трибуны ликовать.

Расписание чемпионата России по фигурному катанию 23 декабря: мужчины, короткая программа — 13:15 (здесь и далее — московское время);

танцы на льду, ритм-танец — 16:05;

пары, короткая программа — 19:05. 24 декабря: танцы на льду, произвольный танец — 12:45;

мужчины, произвольная программа — 15:15;

женщины, короткая программа — 18:20. 25 декабря пары, произвольная программа — 15:30;

женщины, произвольная программа — 18:00. 26 декабря показательные выступления — 14:00.

Авторы Шамиль Гаджиев