Назван состав сборной России по лыжным гонкам на "Тур де ски"
Многодневка пройдёт с 28 декабря по 4 января. Действующим её победителем является Александр Большунов.
Фото © ТАСС / EPA / GIAN EHRENZELLER
Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на традиционную многодневку "Тур де ски". Определился он после того, как имена участников озвучил тренер национальной команды Олег Перевозчиков.
"Из моей группы в многодневке примут участие четыре спортсмена. Планируется, что Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко и Илья Семиков пробегут "Тур" полностью, а Илья Порошкин, который получил персональную квоту как лидер Кубка Восточной Европы, пробежит только две гонки в Ленцерхайде", — заявил специалист "Чемпионату".
Таким образом, состав сборной России по лыжным гонкам выглядит следующим образом:
- Мужчины: Артём Мальцев, Глеб Ретивых, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко, Илья Семиков и Илья Порошкин.
- Женщины: Юлия Ступак, Наталья Непряева, Яна Кирпиченко, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Анастасия Рыгалина, Лилия Васильева и Екатерина Смирнова.
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Многодневка "Тур де ски" пройдёт с 28 декабря по 4 января. Действующим её победителем является россиянин Александр Большунов.
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