Назван состав сборной России по лыжным гонкам на "Тур де ски"

Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на традиционную многодневку "Тур де ски". Определился он после того, как имена участников озвучил тренер национальной команды Олег Перевозчиков.

"Из моей группы в многодневке примут участие четыре спортсмена. Планируется, что Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко и Илья Семиков пробегут "Тур" полностью, а Илья Порошкин, который получил персональную квоту как лидер Кубка Восточной Европы, пробежит только две гонки в Ленцерхайде", — заявил специалист "Чемпионату".