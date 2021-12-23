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Twitter оштрафовали ещё на три миллиона рублей за отказ удалить запрещённый контент

Буквально неделю назад соцсети назначили очередной штраф в десять миллионов рублей. В общей сумме она теперь должна выплатить 58 млн рублей.

23 декабря, 08:44

© Pexels

Мировой суд в Москве оштрафовал "Твиттер" ещё на три миллиона рублей за то, что соцсеть отказывается удалить запрещённый контент. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Постановлением мирового судьи судебного участка №  422 Таганского района города Москвы "Твиттер" признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством Российской Федерации)", — уточнили в инстанции.

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Отметим, что теперь в общей сумме соцсеть должна выплатить 58 миллионов рублей.

Напомним, неделю назад, 16 декабря, суд в очередной раз оштрафовал "Твиттер" на десять миллионов рублей за отказ удалить запрещённый контент.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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