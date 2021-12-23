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Бывший офицер ЦРУ Джиральди увидел катастрофу в подготовке "партизан" на Украине

Представители американской разведки якобы втайне договорились тренировать жителей Незалежной "для ведения боевых действий в ходе партизанской войны с российскими силами".

23 декабря, 08:38

Фото © Pexels

Возможная подготовка представителями разведки США украинских сил "для ведения боевых действий в ходе партизанской войны" с российскими военными может стать катастрофой для всех причастных сторон. Об этом заявил бывший офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Филип Джиральди. Напомним, информация о таких договорённостях была опубликована британской газетой Mirror.

"Американское подстрекательство к войне является неконституционным, в этом конкретном случае последствия могут быть попросту катастрофическими для всех вовлечённых сторон", — заявил Джиральди в беседе с РИА "Новости".

По словам Джиральди, такая инициатива Вашингтона — одна из самых озадачивающих. Она объясняет, что Штаты ничего не извлекли из собственных же неудач — провальных попыток смен режима в других странах или поддержки повстанческих сил. Если всё произойдёт так, как описал таблоид, США "ввяжутся в то, что, безусловно, является военными преступлениями", заключил эксперт.

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Лайф также рассказывал, что Госдеп США анонсировал усиление военной помощи Украине в случае агрессии России. Вашингтон расширит её объёмы в случае агрессивных шагов Москвы в отношении Киева, заверила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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