Возможная подготовка представителями разведки США украинских сил "для ведения боевых действий в ходе партизанской войны" с российскими военными может стать катастрофой для всех причастных сторон. Об этом заявил бывший офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Филип Джиральди. Напомним, информация о таких договорённостях была опубликована британской газетой Mirror.

"Американское подстрекательство к войне является неконституционным, в этом конкретном случае последствия могут быть попросту катастрофическими для всех вовлечённых сторон", — заявил Джиральди в беседе с РИА "Новости".

По словам Джиральди, такая инициатива Вашингтона — одна из самых озадачивающих. Она объясняет, что Штаты ничего не извлекли из собственных же неудач — провальных попыток смен режима в других странах или поддержки повстанческих сил. Если всё произойдёт так, как описал таблоид, США "ввяжутся в то, что, безусловно, является военными преступлениями", заключил эксперт.