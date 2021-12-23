Лукашенко: Проект Конституции Белоруссии вынесут на обсуждение через несколько дней
По словам лидера республики, в основном законе страны в данный момент исправляют ошибки и "расставляют запятые".
Александр Лукашенко © ТАСС / Сергей Бобылев
Проект новой Конституции Белоруссии вынесут на всенародное обсуждение в ближайшие дни. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко на очередном совещании по вопросам изменения основного закона страны.
"День-два исправляем ошибки, расставляем запятые, выносим на обсуждение нынешний проект конституции", — приводит слова Лукашенко БелТА.
Белорусский лидер также отметил, что данное совещание является итоговой встречей рабочей группы.
Президент Белоруссии впервые предложил изменить конституцию 4 августа 2020 года. По его задумке, белорусы в ходе референдума смогут определить свои права, свободы и обязанности, а также полномочия органов государственной власти. Позже он высказался за корректировку основного закона на Всебелорусском народном собрании. В ноябре этого года политику представили доработанный проект новой конституции. Он сообщал, что референдум предполагается провести в феврале, если "не начнётся война".
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