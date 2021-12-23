Появилась новая версия нападения жены главы отдела полиции на "любовницу" — "карьерная"

Гражданская жена начальника отдела полиции "Куртамышский" в Курганской области Светлана могла напасть с молотком на коллегу супруга Ирину не из ревности, а из-за должности. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что пострадавшую несколько месяцев назад назначили временно исполняющей обязанности помощника начальника по личному составу. При этом Светлана якобы рассчитывала занять эту должность после выхода из декрета. Вероятно, такая несправедливость и спровоцировала женщину на нападение.

Как сообщает телеграм-канал, Ирина с 2015 года состоит в законном браке с инспектором ДПС, вместе они воспитывают ребёнка. Отмечается, что с начальником отдела женщина не имела никаких отношений, кроме рабочих.