Появилась новая версия нападения жены главы отдела полиции на "любовницу" — "карьерная"
Отмечается, что 30-летняя пострадавшая замужем с 2015 года и позиционирует себя как примерную жену. С супругом они воспитывают ребёнка.
30-летняя Ирина и 33-летняя Светлана. Фото © SHOT
Гражданская жена начальника отдела полиции "Куртамышский" в Курганской области Светлана могла напасть с молотком на коллегу супруга Ирину не из ревности, а из-за должности. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что пострадавшую несколько месяцев назад назначили временно исполняющей обязанности помощника начальника по личному составу. При этом Светлана якобы рассчитывала занять эту должность после выхода из декрета. Вероятно, такая несправедливость и спровоцировала женщину на нападение.
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Как сообщает телеграм-канал, Ирина с 2015 года состоит в законном браке с инспектором ДПС, вместе они воспитывают ребёнка. Отмечается, что с начальником отдела женщина не имела никаких отношений, кроме рабочих.
Напомним, ранее сообщалось, что жена начальника отдела полиции напала с молотком на его коллегу, к которой приревновала супруга. В потасовке также пострадала другая сотрудница, пытавшаяся разнять драку. Доказательств неверности мужчины нет, известно, что ревнивица находится в декрете.
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