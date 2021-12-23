В России стали чаще жениться и разводиться

В России увеличилось количество регистрируемых браков. Как пишет RT со ссылкой на Минюст, за девять месяцев 2021 года свои отношения узаконило почти на 140 тысяч пар больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как уточняется, за девять месяцев этого года было заключено 721 077 браков, в то время как в 2020 году за аналогичный период — 581 320. При этом также выявлен и рост количества разводов. За девять месяцев 2021 года расторгнуто 481 176 союзов, что почти на 80 тысяч больше, чем за такой же период прошлого года, когда рассталось 401 339 супругов.