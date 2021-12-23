Психолог Решетникова рассказала Лайфу, как не рассориться с роднёй за новогодним столом

Вопрос ссор между родственниками за новогодним столом актуален, если в поле дискуссии попадают темы, которые являются источниками разногласий среди близких. Поэтому накануне застолья стоит определить для себя цель встречи: общение с родными или решение спорных вопросов. Об этом в беседе с Лайфом рассказала консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом", психолог Марина Решетникова.

"Некоторые придерживаются мнения, что в споре рождается истина, но в реальности каждый участник таких дискуссий остаётся при своём мнении. Именно поэтому, если вы хотите создать и сохранить новогоднюю атмосферу, отложите "острые" для кого-то из гостей темы, их можно затронуть при личной встрече или других обстоятельствах", — советует эксперт.

Решетникова также рекомендует приглашать к себе тех, общение с кем вызывает искреннюю радость. А если гостем являетесь вы, лучше принять приглашение того человека, поведение которого, на ваш взгляд, не омрачит праздничного настроения.