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Житель Красноярска напал с ножом на медика и полицейских во время задержания

Злоумышленника уже арестовали. По словам сестры, у него психическое расстройство. Пострадавшего врача доставили в больницу, его здоровью ничего не угрожает.

23 декабря, 09:15

Житель Красноярска напал с ножом на медика и полицейских во время задержания © СУ СК РФ по Красноярскому краю

Житель Красноярска напал с ножом на медика и полицейских во время задержания © СУ СК РФ по Красноярскому краю

В Красноярске задержали местного жителя, который напал с ножом на медика и двух полицейских во время задержания. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Отмечается, что 21 декабря в отдел полиции поступило заявление от жительницы города. Она указала, что её брат избивает мать. Приехавшие на место происшествия правоохранители узнали, что у нападавшего психическое расстройство, и вызвали врачей.

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Во время осмотра медиками злоумышленник распылил в воздух газовый баллончик и ударил мужчину ножом в спину. Тут же сотрудники полиции попытались задержать подозреваемого, что вызвало недовольство дебошира: он стал оказывать сопротивление и ударил ножом двух полицейских в область бёдер.

Отмечается, что врача незамедлительно доставили в больницу, ему оказали необходимую медицинскую помощь, угрозы его жизни нет. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, которое опасно для здоровья. Злоумышленника уже арестовали. Расследование продолжается.

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Ранее Лайф рассказывал, что мужчина облил бензином посетителей и дверь московского бара, после чего поджёг вход. Злоумышленника уже задержали. По его словам, всё произошло из-за конфликта с охранниками, которые его "побили чуть-чуть и выкинули".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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