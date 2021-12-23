Житель Красноярска напал с ножом на медика и полицейских во время задержания © СУ СК РФ по Красноярскому краю

В Красноярске задержали местного жителя, который напал с ножом на медика и двух полицейских во время задержания. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Отмечается, что 21 декабря в отдел полиции поступило заявление от жительницы города. Она указала, что её брат избивает мать. Приехавшие на место происшествия правоохранители узнали, что у нападавшего психическое расстройство, и вызвали врачей.

Во время осмотра медиками злоумышленник распылил в воздух газовый баллончик и ударил мужчину ножом в спину. Тут же сотрудники полиции попытались задержать подозреваемого, что вызвало недовольство дебошира: он стал оказывать сопротивление и ударил ножом двух полицейских в область бёдер.

Отмечается, что врача незамедлительно доставили в больницу, ему оказали необходимую медицинскую помощь, угрозы его жизни нет. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, которое опасно для здоровья. Злоумышленника уже арестовали. Расследование продолжается.