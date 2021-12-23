Песков попросил журналистов на пресс-конференции Путина менять маски каждые два часа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вступительной речи на пресс-конференции Владимира Путина призвал соблюдать санитарные меры.

Представитель Кремля попросил журналистов и блогеров раз в два часа менять маски, кроме того, после каждого вопроса будут меняться поролоновые набалдашники для микрофонов.

"Набалдашники микрофона будут меняться после каждого вопроса. Вы их заберёте как сувенир", — отметил он.

Песков также попросил быть лаконичными в формулировках, чтобы была возможность задать больше вопросов.