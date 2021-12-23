Песков попросил журналистов на пресс-конференции Путина менять маски каждые два часа
Он также призвал представителей СМИ быть лаконичными в формулировках, чтобы была возможность задать больше вопросов.
Дмитрий Песков © LIFE
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вступительной речи на пресс-конференции Владимира Путина призвал соблюдать санитарные меры.
Представитель Кремля попросил журналистов и блогеров раз в два часа менять маски, кроме того, после каждого вопроса будут меняться поролоновые набалдашники для микрофонов.
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"Набалдашники микрофона будут меняться после каждого вопроса. Вы их заберёте как сувенир", — отметил он.
Песков также попросил быть лаконичными в формулировках, чтобы была возможность задать больше вопросов.
Напомним, большая пресс-конференция президента России Владимира Путина начнётся в 12:00 в выставочном центре "Манеж". В таком формате российский лидер пообщается с прессой в 17-й раз. Ранее Лайф рассказывал, что на мероприятие аккредитовали заподозренного в возбуждении вражды украинца Романа Цимбалюка. Всего же разрешения на работу на мероприятии выданы 507 журналистам и блогерам.
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