В Москве 16-летний сын Дацика напал на прохожего под наркотиками и загремел в больницу

В центре Москвы "бомж" избил сына российского бойца смешанного стиля и тайского бокса по прозвищу Рыжий Тарзан Вячеслава Дацика. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошёл на Нижней Сыромятнической улице. 16-летний Ярослав гулял с другом, когда на лавочке у дома они заметили одиноко сидевшего мужчину. Им оказался 38-летний Сергей Фадеев. По словам самого Сергея, подростки приняли его за бездомного и решили поиздеваться. Парни начали пинать мужчину, однако тот был в состоянии защититься и решил дать отпор обидчикам. В итоге всыпал мальчуганам по первое число, после чего их увезли в детскую больницу.

Как уточняется, в правоохранительные органы обратилась бывшая жена Сергея, к которой он пришёл в гости после случившегося. Женщина вызвала полицию и пояснила, что её бывший муж принял наркотики и бросается на детей. Теперь мужчина задержан.