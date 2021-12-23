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В Москве 16-летний сын Дацика напал на прохожего под наркотиками и загремел в больницу

В полицию обратилась бывшая жена мужчины, которая рассказала, что тот принял наркотики и бросается на детей.

23 декабря, 09:07
<p>Вячеслав Дацик. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/32870" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a> </p>

Вячеслав Дацик. Фото © Telegram / SHOT

В центре Москвы "бомж" избил сына российского бойца смешанного стиля и тайского бокса по прозвищу Рыжий Тарзан Вячеслава Дацика. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошёл на Нижней Сыромятнической улице. 16-летний Ярослав гулял с другом, когда на лавочке у дома они заметили одиноко сидевшего мужчину. Им оказался 38-летний Сергей Фадеев. По словам самого Сергея, подростки приняли его за бездомного и решили поиздеваться. Парни начали пинать мужчину, однако тот был в состоянии защититься и решил дать отпор обидчикам. В итоге всыпал мальчуганам по первое число, после чего их увезли в детскую больницу.

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Как уточняется, в правоохранительные органы обратилась бывшая жена Сергея, к которой он пришёл в гости после случившегося. Женщина вызвала полицию и пояснила, что её бывший муж принял наркотики и бросается на детей. Теперь мужчина задержан.

Ранее Лайф писал, что бывшему сопернику Фёдора Емельяненко предъявили обвинения в избиении пяти человек. Когда-то боец был претендентом на чемпионский пояс UFC в средней и полутяжёлой весовых категориях.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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