Замглавы МИД Рябков: РФ ждёт от США ответа по срокам переговоров о гарантиях безопасности
Дипломат напомнил, что Москва с самого начала говорила о готовности вступить в диалог "без пауз, без затяжек".
Сергей Рябков © ТАСС / EPA
Россия ждёт от США ответа по срокам начала диалога о гарантиях безопасности, соответствующие предложения были направлены Вашингтону. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в беседе с журналом "Международная жизнь".
"Мы ждём конкретного ответа с американской стороны, когда она будет готова запустить двусторонний диалог с нами. Наши предложения, в том числе и по срокам запуска такого диалога, американской стороне сделаны", — сказал Рябков.
При этом дипломат подчеркнул, что Россия с самого начала заявляла о готовности вступить в этот диалог "без пауз, без затяжек".
Напомним, Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности в ходе встречи в МИД России 15 декабря. Во внешнеполитическом ведомстве надеются, что на основе этих документов США "в самое ближайшее время вступят в серьёзные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу". В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на Восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Кроме того, Россия предложила НАТО отказаться от размещения дополнительных вооружений в Европе.
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