Замглавы МИД Рябков: РФ ждёт от США ответа по срокам переговоров о гарантиях безопасности

Россия ждёт от США ответа по срокам начала диалога о гарантиях безопасности, соответствующие предложения были направлены Вашингтону. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в беседе с журналом "Международная жизнь".

"Мы ждём конкретного ответа с американской стороны, когда она будет готова запустить двусторонний диалог с нами. Наши предложения, в том числе и по срокам запуска такого диалога, американской стороне сделаны", — сказал Рябков.