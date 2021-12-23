"Нафтогаз": Крупнейшие месторождения газа на Украине опустошены на 80%
При этом в компании добавили, что работают над увеличением добычи топлива в стране.
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На Украине на 80% опустошены некоторые крупнейшие месторождения газа, они находятся на финальной стадии эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба компании "Нафтогаз".
"Наши крупнейшие месторождения газа достаточно истощены и находятся на финальной стадии эксплуатации. Мы так давно добываем, что опустошённость месторождений иногда достигает 80%", — говорится в сообщении.
В "Нафтогазе" добавили, что работают над увеличением добычи топлива в стране.
А ранее Витренко предупредил, что жителям Украины нужно готовиться к возможному росту тарифов на газ в связи с подорожанием топлива в Европе.
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