За сутки в России снова выявили менее 26 тысяч случаев ковида

За сутки в России выявили 25 667 новых случаев коронавируса, также зафиксировано 1002 летальных исхода, а полностью выздоровело 41 645 человек. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

На первом месте по числу инфицированных сегодня оказалась Москва. В столице за сутки выявлено 3062 случая ковида. На втором месте — Санкт-Петербург (+2198). Ситуация в других регионах выглядит так:

Статистика по заболевшим ковидом за сутки © Instagram / стопкоронавирус.рф

Всего с начала эпидемии в России заразилось 10 318 650 человек, умерло 301 271, выздоровело 9 139 166.