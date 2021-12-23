За сутки в России снова выявили менее 26 тысяч случаев ковида
При этом за прошедшие 24 часа полностью излечилось от болезни 41 645 человек.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин
За сутки в России выявили 25 667 новых случаев коронавируса, также зафиксировано 1002 летальных исхода, а полностью выздоровело 41 645 человек. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
На первом месте по числу инфицированных сегодня оказалась Москва. В столице за сутки выявлено 3062 случая ковида. На втором месте — Санкт-Петербург (+2198). Ситуация в других регионах выглядит так:
Статистика по заболевшим ковидом за сутки © Instagram / стопкоронавирус.рф
Всего с начала эпидемии в России заразилось 10 318 650 человек, умерло 301 271, выздоровело 9 139 166.
Ранее РФПИ заявил, что "Спутник V" даёт устойчивый ответ к "омикрону" и защищает от тяжёлых форм ковида. В фонде также считают, что бустер "Спутник лайт" сильно повышает эффективность других вакцин, а совместная эффективность препаратов может достичь более 80%.
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