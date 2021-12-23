Шнуров не смог без мата ответить на вопрос Лайфа о происходившем в 2021 году © LIFE

Музыкант Сергей Шнуров ответил на вопрос корреспондента Лайфа, как без мата описать то, что происходило в России в 2021 году. Напомним, на прошлогодней пресс-конференции президента России Владимира Путина артист сам задал похожий вопрос: как "простому человеку описывать эту жизнь, не используя ненормативную лексику".

"Этот год ничем не отличался от предыдущего, он был такой же интересный на события. Каким ёмким словом? С каждым годом мы приближаемся к апокалипсису, от чего я как христианин, неоднократно употреблял это словосочетание, испытываю эсхатологический восторг. Мне нравится, что происходит, мне нравится, что всё идёт к тому, к чему идёт, по-русски говоря... — сказал Шнуров и всё-таки закончил свою речь матом.

В этом году Шнуров тоже аккредитован на большую пресс-конференцию президента. Она состоится в выставочном центре "Манеж". В таком формате российский лидер пообщается с прессой в 17-й раз.