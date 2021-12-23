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Шнуров не смог без мата ответить на вопрос Лайфа о происходившем в 2021 году

Лидер группы "Ленинград" отметил, что уходящий год ничем не отличался от предыдущего, он был такой же интересный на события.

23 декабря, 09:03

© LIFE

Шнуров не смог без мата ответить на вопрос Лайфа о происходившем в 2021 году © LIFE

Музыкант Сергей Шнуров ответил на вопрос корреспондента Лайфа, как без мата описать то, что происходило в России в 2021 году. Напомним, на прошлогодней пресс-конференции президента России Владимира Путина артист сам задал похожий вопрос: как "простому человеку описывать эту жизнь, не используя ненормативную лексику".

"Этот год ничем не отличался от предыдущего, он был такой же интересный на события. Каким ёмким словом? С каждым годом мы приближаемся к апокалипсису, от чего я как христианин, неоднократно употреблял это словосочетание, испытываю эсхатологический восторг. Мне нравится, что происходит, мне нравится, что всё идёт к тому, к чему идёт, по-русски говоря... сказал Шнуров и всё-таки закончил свою речь матом.

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В этом году Шнуров тоже аккредитован на большую пресс-конференцию президента. Она состоится в выставочном центре "Манеж". В таком формате российский лидер пообщается с прессой в 17-й раз.

Ранее Лайф рассказывал о российских знаменитостях, которые завязали и теперь могут смотреть на себя в зеркало. Шнуров вошёл в их число.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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