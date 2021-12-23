НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В подмосковном роддоме новорождённых нарядили в костюмы Дедов Морозов

По словам сотрудников перинатального центра, малышей называют "маленькие декабрята".

23 декабря, 09:12
<p>Новорождённые, одетые в красную шапочку и завёрнутые в новогодний носочек. Фото © <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/novorozhdennyh-v-narjadah-dedov-morozov-stali-otdavat-mamam-v-vidnovskom-perinatalnom-tsentre-pered-novym-godom/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеканал "360"</a></p>

Новорождённые, одетые в красную шапочку и завёрнутые в новогодний носочек. Фото © Телеканал "360"

В перинатальном центре в Видном в преддверии Нового года новорождённых передают мамам в костюмах Дедов Морозов. Детишек переодевают в маленьких волшебников, пишет телеканал "360".

"Называем мы их "маленькие декабрята". Мамочкам нашим нравится, потому что, когда они видят первый раз малыша уже так красиво, неожиданно одетым, они довольны", — отметила заведующая отделением новорождённых Ольга Зеленская.

В Таиланде новорождённых нарядили в костюмы Санта-Клауса

В Таиланде новорождённых нарядили в костюмы Санта-Клауса

Малышей наряжают в красную шапочку и заворачивают в новогодний носочек. Родители на такой креатив реагируют положительно, причём некоторые шутят, что к ним маленький Дед Мороз уже пришёл, а к Новому году подрастёт и будет ещё и бородатеньким.

Ранее Лайф писал, что в Ленобласти 17-летняя девушка "выставила на продажу младенца" ради рекламы тортов. Загадочная публикация была размещена в разделе "Животные", а мальчика можно было "купить" всего за десять тысяч рублей.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1