В подмосковном роддоме новорождённых нарядили в костюмы Дедов Морозов

В перинатальном центре в Видном в преддверии Нового года новорождённых передают мамам в костюмах Дедов Морозов. Детишек переодевают в маленьких волшебников, пишет телеканал "360".

"Называем мы их "маленькие декабрята". Мамочкам нашим нравится, потому что, когда они видят первый раз малыша уже так красиво, неожиданно одетым, они довольны", — отметила заведующая отделением новорождённых Ольга Зеленская.

Малышей наряжают в красную шапочку и заворачивают в новогодний носочек. Родители на такой креатив реагируют положительно, причём некоторые шутят, что к ним маленький Дед Мороз уже пришёл, а к Новому году подрастёт и будет ещё и бородатеньким.