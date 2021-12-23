В подмосковном роддоме новорождённых нарядили в костюмы Дедов Морозов
По словам сотрудников перинатального центра, малышей называют "маленькие декабрята".
Новорождённые, одетые в красную шапочку и завёрнутые в новогодний носочек. Фото © Телеканал "360"
В перинатальном центре в Видном в преддверии Нового года новорождённых передают мамам в костюмах Дедов Морозов. Детишек переодевают в маленьких волшебников, пишет телеканал "360".
"Называем мы их "маленькие декабрята". Мамочкам нашим нравится, потому что, когда они видят первый раз малыша уже так красиво, неожиданно одетым, они довольны", — отметила заведующая отделением новорождённых Ольга Зеленская.
Малышей наряжают в красную шапочку и заворачивают в новогодний носочек. Родители на такой креатив реагируют положительно, причём некоторые шутят, что к ним маленький Дед Мороз уже пришёл, а к Новому году подрастёт и будет ещё и бородатеньким.
Ранее Лайф писал, что в Ленобласти 17-летняя девушка "выставила на продажу младенца" ради рекламы тортов. Загадочная публикация была размещена в разделе "Животные", а мальчика можно было "купить" всего за десять тысяч рублей.
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