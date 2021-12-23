Путин начал пресс-конференцию без вступления
Традиционное мероприятие для прессы в этом году проходит в выставочном центре "Манеж".
Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина © LIFE
Президент России Владимир Путин начал 17-ю ежегодную большую пресс-конференцию. При этом он решил обойтись без вступительного слова, отметив лишь, что надеется ответить на все вопросы и подвести итоги года.
"Далековато, но надеюсь, технические сотрудники выставили всё должным образом, надеюсь, что вы меня хорошо слышите, рассчитываю, что хорошо буду слышать и вас", — отметил глава государства.
Напомним, большая пресс-конференция президента России Владимира Путина проходит в выставочном центре "Манеж". В таком формате российский лидер пообщается с прессой в 17-й раз. Всего для общения с главой государства были аккредитованы 507 представителей СМИ, среди которых много региональных журналистов.
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