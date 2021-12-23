Путин начал пресс-конференцию без вступления

Президент России Владимир Путин начал 17-ю ежегодную большую пресс-конференцию. При этом он решил обойтись без вступительного слова, отметив лишь, что надеется ответить на все вопросы и подвести итоги года.

"Далековато, но надеюсь, технические сотрудники выставили всё должным образом, надеюсь, что вы меня хорошо слышите, рассчитываю, что хорошо буду слышать и вас", — отметил глава государства.