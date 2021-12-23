Путин заявил о рекордных показателях в строительной сфере в 2021 году

Президент России Владимир Путин заявил, что строительная отрасль в 2021 году достигла рекордных показателей. Об этом он сообщил во время ежегодной пресс-конференции.

"Хорошие очень показатели в стройке. Рекордные показатели. 90 миллионов квадратных метров. Впервые такой результат достигнут в новейшей истории России", — сказал российский лидер.