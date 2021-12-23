Путин указал на снижение безработицы в России до допандемийных показателей

Президент России Владимир Путин начал ежегодную большую пресс-конференцию с подведения основных итогов. Он обратил внимание на то, что уровень безработицы в стране стал ниже допандемийных показателей.

"Мы ставили перед собой цель вернуться к допандемийному уровню, так он [уровень безработицы] стал ниже. Допандемийный уровень у нас был 4,6–4,7%, сейчас 4,3%. До конца года, может, чуть-чуть подрастёт, будет 4,4%. Но это очень хороший показатель работы экономики в целом, хотя здесь возникают определённые сложности и трудности, связанные с рынком труда", — отметил глава государства.

В ходе ежегодной пресс-конференции Путин также сообщил, что реальные доходы россиян выросли на 3,5%. Также, по словам президента, инфляция в стране ожидается на уровне 8%, это больше, чем ожидалось.