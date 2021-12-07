Путин ждёт дополнительных предложений по ускорению роста экономики РФ
Правительству нужно также проанализировать основные факторы, сдерживающие долгосрочный рост ВВП.
Президент России Владимир Путин. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Иванко Игорь
На совещании по экономическим вопросам президент России Владимир Путин указал на необходимость повышать потенциальные темпы роста экономики страны на долгосрочной основе.
Глава государства напомнил, что на форуме "Россия зовёт!" говорил о стратегической задаче с точки зрения роста доходов граждан, реализации государственных проектов и программ — "это обеспечение уверенного и долгосрочного развития экономики".
"Как говорят ваши коллеги, эксперты, необходимо повысить потенциальные темпы роста", — обратился Путин к участникам совещания.
Российский лидер поручил правительству "проанализировать основные факторы, сдерживающие долгосрочный рост отечественной экономики, и предложить дополнительные меры для увеличения его темпов".
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Ранее Путин заявил, что рост реальных доходов россиян должен быть не ниже 2,5%. Кроме того, российский лидер поставил задачу обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню в 4% в 2022 году.
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