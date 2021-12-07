Путин ждёт дополнительных предложений по ускорению роста экономики РФ

На совещании по экономическим вопросам президент России Владимир Путин указал на необходимость повышать потенциальные темпы роста экономики страны на долгосрочной основе.

Глава государства напомнил, что на форуме "Россия зовёт!" говорил о стратегической задаче с точки зрения роста доходов граждан, реализации государственных проектов и программ — "это обеспечение уверенного и долгосрочного развития экономики".

"Как говорят ваши коллеги, эксперты, необходимо повысить потенциальные темпы роста", — обратился Путин к участникам совещания.

Российский лидер поручил правительству "проанализировать основные факторы, сдерживающие долгосрочный рост отечественной экономики, и предложить дополнительные меры для увеличения его темпов".