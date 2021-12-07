Назарбаев рассказал, за что стоит уважать Путина

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, как ему удалось наладить доверительные отношения с лидером России Владимиром Путиным и за что его стоит уважать.

"Сначала он (Путин. — Прим. Лайфа) был премьер-министром. Я в то время вовсю проводил реформы здесь, он хотел знать, что и как я делаю. Мы встретились тогда, я рассказывал, с чего я начинал, что надо делать. Потом пару раз встретились, у нас с ним был отдельный разговор один на один, который положил начало полному доверию между нами", — сказал Назарбаев в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну.

По словам Назарбаева, с тех пор его отношения с Путиным только развивались. А уважать его стоит, во-первых, потому что у него есть принципы, во-вторых, он держит слово — это для политика редкое дело. И все эти годы показывают, что он друзей не сдаёт, верный в дружбе. Кроме того, искренний патриотизм президента России достоин уважения, подчеркнул первый президент Казахстана.

"Когда я слышу, [что] на Западе его рисуют чуть ли не рядом с Гитлером, — это просто тупость. Да, он сотрудник КГБ, но он не так уж долго там работал, он юрист по профессии, сотрудников КГБ всегда брали среди студентов. Я его ценю и уважаю как человека и как политика", — сказал Назарбаев в показанном во вторник фильме Qazaq. History of The Golden Man ("Казах. История золотого человека"), основанном на интервью Стоуну.