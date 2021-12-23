С 1 января вырастут разовые и ежемесячные выплаты: Кто и сколько получит В следующем году получателей пенсий, пособий и льгот ждёт сразу несколько важных новшеств. Появятся новые выплаты и вырастут уже действующие. Кто станет получать больше? 22 декабря, 21:40 Женщина с ребёнком в центре государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Люди, у которых есть пенсионные накопления, могут получить примерно 19 тыс. рублей уже в декабре. Деньги могут перечислить не только единовременно, но и по частям, если есть такая необходимость. Тогда их будут переводить в виде небольших сумм ежемесячно. Выплата положена не всем, а лишь людям, достигшим возраста 55 лет (для женщин) и 60 (для мужчин). К тому же нужно иметь определённый стаж и количество пенсионных баллов. Сумма тоже нефиксированная. Она будет различаться у каждого получателя.

Напомним, что выплаты из средств пенсионных накоплений ПФР делает с 2012 года. Чтобы их получить, нужно написать заявление.

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Что касается новшеств следующего года, то вырастут суммы ежемесячных и единовременных пособий семьям с детьми в связи с их индексацией. Кроме того, в связи с увеличением минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января повысятся некоторые социальные выплаты. Речь идёт о тех мерах поддержки, которые зависят от среднего заработка. С 1 января он будет составлять 13 890 рублей. Об этом рассказал юрист по экспертным заключениям "Европейской юридической службы" Никита Кузнецов.

— Пособие по уходу за ребёнком до полутора лет также будет увеличено. Размер ежемесячных выплат рассчитывается из средней заработной платы родителя за предыдущие два года — 40% от неё, но не меньше установленного законом минимума. Единовременная выплата при рождении ребёнка будет проиндексирована и составит 19 981 рубль. Правда, здесь провести индексацию могут после 1 февраля 2022 года, — добавил Никита Кузнецов.

Он отметил, что пособие по беременности и родам рассчитывается исходя из среднего заработка женщины за два календарных года. По закону тут есть минимум. Если женщина не работает, то расчёт сделают исходя из МРОТ, который будет увеличен. Данная сумма может быть установлена в размере 13 890 рублей.

— Также, согласно правилам субсидирования семейных авиаперелётов, семьи с детьми могут приобрести авиабилеты по специальным сниженным тарифам. Чтобы воспользоваться льготой, пассажирам необходимо приобрести билеты с единым бронированием на ребёнка и взрослого, который его сопровождает. Для покупки билета достаточно паспорта и свидетельства о рождении ребёнка, — рассказал вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член генерального совета "Деловой России" Владимир Кузнецов.

Пассажиры в международном аэропорту Симферополь. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

По его словам, в правилах субсидирования указана максимально возможная цена билетов — от 4,6 до 10,9 тыс. рублей в зависимости от направления. Распространяется льгота только на внутренние перелёты и только по 46 маршрутам.

Кроме того, с 2022 года пособия по беременности и родам, а также единовременные пособия при рождении ребёнка будут назначать в беззаявительном порядке. Схема получения выплат в целом останется прежней. Правда, в ближайшем времени планируется перевод на цифровое оформление пособий и мер социальной поддержки.

Также будет повышен размер материнского капитала в 2022 году. На первого ребёнка будут выдавать до 503 237 рублей, а на второго — до 665 009.

— Доплата на второго ребёнка, если на первого семья уже получала материнский капитал, может составлять 161 772 рубля. Эти изменения планируют ввести после 1 февраля 2022 года, — уточнил Никита Кузнецов.

Семьям с низкими доходами, в которых с 1 января 2018 года родился или усыновлён второй ребёнок, ПФР делает ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Она предоставляется до достижения ребёнком возраста трёх лет.

— С 1 января 2022 года ежемесячную выплату будут делать в размере регионального прожиточного минимума для детей, установленного на дату подачи заявления. Для этого родитель может подать заявление в течение трёх лет со дня рождения ребёнка. Первый выплатной период назначается на срок до достижения ребёнком одного года. После этого необходимо подать новое заявление о назначении выплаты, — уточнил Никита Кузнецов.

Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеют семьи, постоянно проживающие на территории России, если второй ребёнок и мама — граждане Российской Федерации, второй ребёнок появился в семье с 1 января 2018 года, а размер дохода на одного члена семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе проживания семьи.

Авторы Нина Важдаева