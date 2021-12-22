Банки освоили новые схемы обмана клиентов: Как их распознать и вернуть переплату Перед Новым годом появилось немало жалоб от обманутых клиентов банков. Как выяснилось, многим пришлось переплатить за кредит. Проблемой заинтересовался и Центробанк. Как защитить свои деньги? 21 декабря, 21:40 Фото © Freepik.com / Yanalya

Куда исчезают деньги заёмщиков

В последнее время участились случаи завышения коммерческими банками реальной стоимости кредитных ресурсов. Особенно отчётливо эта тенденция проявляется на рынке розничного кредитования. Об этом рассказал преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

Усложняются системы расчётов, в стоимость банковских продуктов включаются необязательные выплаты. Самая распространённая практика — это навязывание клиенту дополнительных сервисов. Банк предлагает страховку, консультационные и другие услуги, непосредственно не связанные с обслуживанием кредита.

Сотрудница одного из отделений банка во время общения с клиентом. Фото © ТАСС / Петр Ковалев

В конце декабря ЦБ выявил новую схему обмана со стороны банков. Вместо кредита в магазине клиент получает кредитную карту. В результате повышается полная стоимость кредита (ПСК).

— Предельная ПСК по кредитным картам выше POS-кредитов (займов, которые выдаются в торговых точках) как минимум на четверть в зависимости от суммы кредита. К примеру, до 30 тысяч рублей максимум ПСК составит чуть более 31%, тогда как значение по POS-кредитам — 21%. Оформление карты вместо POS-кредита можно считать мисселингом. К тому же выпуск кредиток значительно выгоднее для банков из-за стоимости обслуживания и процентной ставки. Проблема в том, что при покупке товаров в кредит заёмщики не слишком внимательно изучают документы, которые им предлагаются на подпись при оформлении займа, поэтому жалобы на такие действия банков пока не приобрели массовый характер, — рассказал ведущий юрист компании Объединённый юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.

Анатолий Гожий уточнил, что от этого заёмщик имеет возможность отказаться сразу (если только это не ипотека). Однако существуют и более тонкие способы увеличить выплаты клиентов.

— Так, одним из условий выдачи кредита может быть соблюдение безналичной формы расчётов. При обналичивании средств стоимость выдаваемых денег меняется в сторону увеличения (так называемый принцип лестничных ставок). Кроме того, условия договора могут предполагать и постепенное повышение ставки по кредиту. Нередко такая возможность "зашивается" в дополнительные условия или приложение к основному договору. Самой "продвинутой" формой вовлечения клиентов в систему сложных и трудно просчитываемых кредитных отношений является оформление кредитной карты вместо выдачи непосредственно займа (разумеется, по рекомендации сотрудника банка), — добавил Анатолий Гожий.

Бывает, что банк предлагает клиенту страховку и может включить в расчёт ПСК не всю страховую премию, а только её часть. Также они могут заключать вместе с договором на кредит дополнительное соглашение, что значительно увеличивает процентную ставку по кредиту (поскольку этот документ заключается уже после подписания кредитного договора). Об этом рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

— Есть и другая схема, которую банки нередко применяют при выдаче потребительских кредитов на любые цели. Вы запрашиваете в банке, допустим, сумму в 300 тыс. рублей. На словах банк предварительно одобряет её. Срок кредита, процентная ставка и другие условия, даже страхование, вас устраивают. Но, как только дело доходит до визита в офис для подписания договора, в последний момент вы узнаёте, что банк вам одобрил не 300, а только 200 тыс. рублей. Зато вам вместе с этой суммой, оказывается, была одобрена кредитная карта на 100 тысяч рублей, — рассказала заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова.

Покупатель в магазине бытовой техники. Фото © ТАСС / Александр Артеменков

Получается, что банк выдал клиенту запрашиваемую сумму. Только если он воспользуется кредитной картой и не сможет полностью вернуть потраченные деньги в течение льготного периода, то на остаток будет начислен процент, в три-четыре раза превышающий процентную ставку по кредиту. И предъявить претензии банку не получится — таковы условия по кредитным картам.

Как обнаружить обман и вернуть переплату

Как отметил Анатолий Гожий, в кредитном договоре всегда в правом верхнем углу содержится расчёт полной стоимости кредита (ПСК). Здесь отмечаются как платежи по самой ссуде (основная сумма и проценты), так и дополнительные расходы. От большей части дополнительных услуг можно смело отказаться либо сразу, либо в течение 14 дней. Например, от страховки и иных платежей в пользу третьих лиц.

— Клиент имеет право не соглашаться на дополнительные услуги и обратиться с жалобой в ЦБ. А если платежи по кредиту оказываются выше, чем ожидалось изначально, то это может стать поводом для обращения в суд, — отметил Артем Деев.

Впрочем, на практике вернуть переплату может быть очень проблематично. Особенно на многолетнем кредите.

— Как правило, банки завышают стоимость кредита с помощью различных страховых продуктов, отказ от которых может повлиять на ставку кредита в более высокую сторону. Особенно часто указанная практика встречается при оформлении автокредитов. Поэтому все вопросы надо выяснить до подписания договора. Если же заёмщик будет пренебрегать указанным правом, то может случиться так, что он подпишет кредитный договор на кабальных условиях, и доказать при этом вину банка в этом будет достаточно проблематично, — пояснил председатель Комитета по налогам московского отделения "Опоры России" Павел Зюков.

Авторы Нина Важдаева