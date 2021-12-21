Курс доллара собирается удивить инвесторов: Какие события ожидаются на предновогодней неделе Перед Новым годом курс доллара и евро может преподнести инвесторам не один сюрприз. Какие события будут влиять на валюту в конце декабря и сколько будет стоить рубль? 20 декабря, 21:40 Фото © Shutterstock

Чем необычна следующая неделя

В глобальном разрезе наибольшее беспокойство у инвесторов вызывает развитие эпидемиологической ситуации. Омикрон-штамм распространяется с большой скоростью даже в странах с высоким процентом граждан, получивших вакцину. Это особенно настораживает в свете перехода мировых ЦБ к сворачиванию сверхмягких денежно-кредитных условий. Вирусные страхи также давят на сырьевые активы, включая нефть. Об этом рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Впрочем, по его словам, нефть получает поддержку со стороны сохраняющихся высоких цен на газ. Чёрное золото в нынешних условиях часто рассматривается как более доступная альтернатива голубому топливу. По мнению Александра Бахтина, уровни цен на энергоносители остаются в числе базовых факторов поддержки рубля.

— В геополитическом разрезе на динамику рублёвых активов могут повлиять итоги ежегодной пресс-конференции президента России 23 декабря. Некоторое давление под занавес года рубль может испытать из-за традиционно растущего предпраздничного спроса на валюту как со стороны тех, кто страхуется на случай реализации каких-либо негативных событий в длинные новогодние выходные, так и со стороны путешественников за рубеж. Кроме того, важным для рубля краткосрочно будет развитие валютного кризиса в Турции, — добавил Александр Бахтин.

По его словам, поддержка рубля локально обеспечивается со стороны налогового периода, повышательного тренда на рынке рублёвого долга. Фундаментально позитивен для нацвалюты эффект от повышения ключевой ставки до 8,5%.

— Сценарий предновогодней недели трудно предугадать. Как правило, рынок в это время достаточно "тонкий", поэтому, с одной стороны, возможны сюрпризы в виде резких курсовых колебаний, как в 2018-м и в 2020 году, когда рубль снизился на 1,0–1,5%. Или, напротив, курс может стоять как вкопанный. Особенно если внешний фон и геополитические риски умеренно позитивны, — рассказал эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

Он считает, что в 2021 году набор факторов скорее говорит за сценарий со снижением курса российской валюты в предновогоднюю неделю. Во-первых, из-за раскручивающейся спирали роста напряжённости в отношениях между Россией и США по ситуации на юго-востоке Украины, которая может привести к новым антироссийским санкциям. А во-вторых, из-за ухудшающегося внешнего фона на мировых рынках, где инвесторов пугает омикрон-штамм CoViD-19.

Эксперт напомнил, что в воскресенье, 19 декабря, Нидерланды уже ввели локдаун, по жёсткости аналогичный тому, что вводился весной 2020 года. Он продлится до 14 января 2022 года. В Лондоне в минувшие выходные было объявлено чрезвычайное положение после того, как за сутки "омикроном" заразились 93 тысячи британцев.

— Теперь на повестке стоит вопрос об аналогичных эпидемиологических ограничениях в других европейских странах вроде Германии, Австрии, Франции. Если, конечно, скорость распространения омикрон-штамма CoViD-19 на этой неделе не снизится. Фондовые индексы и цены на нефть уже обвалились. Если к Нидерландам присоединятся европейские соседи, падение на финансовых рынках продолжится и на следующей неделе, — добавил Антон Гринштейн.

Последняя декада декабря стартовала с негативными настроениями на финансовых рынках, которые могут сохраниться до конца года. Проявляется давление на рисковые активы: сырьё, фондовые индексы, валюты развивающихся рынков. Это связано с несколькими обстоятельствами. В том числе с тем, что на прошедшей неделе ведущие центробанки — ФРС, ЕЦБ, Банк Англии — продемонстрировали поворот в своей кредитно-финансовой политике. Из-за высокой инфляции она становится жёстче, сворачиваются денежные стимулы. Это означает в перспективе ограничение в наращивании денежной массы, удорожание денег и усложнение условий для инвестирования. На этот момент обратил внимание главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Но, с другой стороны, российской Центробанк 17 декабря поднял свою ключевую ставку с 7,5% до 8,5%. К тому же он заявляет о возможном дальнейшем её повышении. Это идёт в унисон с трендом ведущих центробанков. Но если их более жёсткая политика способствует укреплению основных мировых валют, то такая же направленность ЦБ РФ — драйвер усиления рубля.

По словам Марка Гойхмана, если негативный настрой из-за "омикрона" не получит развития в ближайшие дни или по каким-либо причинам хотя бы временно ослабнет геополитическая напряжённость, российская валюта получит поддержку.

Прогноз курса рубля на конец декабря

До 27 декабря негативное влияние на рубль будет сдерживать подготовка российских экспортёров к выплате НДПИ в следующий понедельник. После чего при сохранении геополитических рисков и угроз "омикрона" со вторника, 28 декабря, по четверг, 30 декабря, включительно российская валюта будет склонна к ограниченному снижению к 74,5–75,5 за доллар США и 84,5–85,5 за евро. Такой прогноз сделал Антон Гринштейн.

Он полагает, что в альтернативном сценарии (Россия и США решат не ставить на новогоднюю паузу свой конфликт, а омикрон-штамм CoViD-19 к концу этой недели начнёт отступать вместе с угрозой новых локдаунов) курс рубля останется в диапазоне 73,2–74,2 к доллару США и 83–84 к евро до следующей пятницы, 31 декабря.

— В зависимости от сочетания факторов влияния котировки могут колебаться, но вряд ли в очень широком диапазоне. Его наиболее вероятные технические границы до конца декабря — 72–76 рублей за доллар и 82–85 рублей за евро. В целом для рубля уходящий год был достаточно ровным. Высокие цены энергоносителей, профицит бюджета, торгового баланса, восстановительный рост экономики содействовали укреплению рубля, а геополитика, "бюджетное правило" Минфина не давали значительно повысить его курс, — заключил Марк Гойхман.

По оценкам Александра Бахтина, курс рубля к концу декабря может сложиться в пределах 73–75 к доллару и 82,5–84,5 — к евро. Ключевыми факторами для курсовой динамики останутся общерыночный аппетит к риску, цены на сырьё и геополитика.

— Для российских активов и рубля на повестке вновь санкционные риски. Присутствует и давление со стороны нефти, которая обновляет двухнедельные минимумы. В ближайшее время эти моменты будут определять движение рублёвых пар. К концу недели объём ликвидности в валютном секторе может снизиться: католические страны уйдут на каникулы по случаю Рождества, количество нерезидентов в торгах уменьшится. В такое время не исключены резкие колебания курса. Доллар в ближайшей перспективе будет следовать в диапазоне 74–75 рублей, евро — 83–84. До конца декабря торговые диапазоны могут быть немного шире: для доллара это границы в пределах 73–75, для евро — 82–85, — отметил старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков.

Сейчас рыночная волатильность превышает свои средние показатели, что может двигать курсы иностранных валют с большей, чем обычно, амплитудой. Так считает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

— Пока рынком правят коронавирусные страхи и спад цен на сырьё, рубль остаётся под давлением. В конце этой недели на рождественские каникулы уйдут западные рынки, торги станут "тонкими", с меньшим объёмом ликвидности, что сохранит волатильность в силе. Для доллара США это означает вероятность колебаний в пределах 74–75 рублей, для евро — 83–84. До конца декабря курс доллара может торговаться в диапазоне 73–75, евро — 82–85, — добавила Анна Бодрова.

Финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова ждёт ослабления курса рубля к концу года. Она отметила, что инвесторы продолжили сокращать позиции по акциям. Также на рынок давит ухудшение ситуации по коронавирусу. Рынок ожидает новые локдауны. При продолжении снижения стоимости нефти ниже 70 рублей за доллар она ждёт курса валют на уровне 76 рублей за доллар.

— Из-за новой волны пандемии падают нефтяные котировки — сегодня баррель марки Brent торгуется на уровне 69 долларов, а под конец года в РФ увеличиваются объёмы рублёвой ликвидности, что давит на курс. Вероятнее всего, что эти факторы приведут к умеренному ослаблению национальной валюты, которая дешевеет уже сегодня. Доллар выше 74 рублей, евро — дороже 84 рублей. До Нового года будет вполне ожидаемым снижение рубля до уровня 75–76 за доллар и 85–86,5 рубля за евро, — считает частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров.

Авторы Нина Важдаева