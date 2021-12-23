Информация о том, что игроки из НХЛ не поедут на Олимпиаду в Пекине, является неприятной и расстроила целый ряд игроков. Об этом Sport24 заявил главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов.

"Это тяжело для ребят, которые играют в НХЛ. Олимпиада есть Олимпиада. Много игроков, не только из России, расстроены. Информация была неприятной. В плане сборной, конечно, от нас мало что зависит. Хотелось бы, наверное, для всех, чтобы на этом турнире играли все сильнейшие. Для возрастных ребят, Саши Овечкина, Жени Малкина, это больной вопрос", — заявил Жамнов.

Он также заметил, что сборную России нельзя назвать главным фаворитом Олимпийских игр, однако она входит, как и всегда, в число команд, которые способны бороться за золотые медали.