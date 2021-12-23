"Много игроков расстроены": Жамнов назвал неприятной информацию об отказе НХЛ ехать на Олимпиаду в Пекине
Наставник также заметил, что наша национальная команда остаётся одним из главных фаворитов Игр.
Фото © ТАСС / Щербак Александр
Информация о том, что игроки из НХЛ не поедут на Олимпиаду в Пекине, является неприятной и расстроила целый ряд игроков. Об этом Sport24 заявил главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов.
"Это тяжело для ребят, которые играют в НХЛ. Олимпиада есть Олимпиада. Много игроков, не только из России, расстроены. Информация была неприятной. В плане сборной, конечно, от нас мало что зависит. Хотелось бы, наверное, для всех, чтобы на этом турнире играли все сильнейшие. Для возрастных ребят, Саши Овечкина, Жени Малкина, это больной вопрос", — заявил Жамнов.
Он также заметил, что сборную России нельзя назвать главным фаворитом Олимпийских игр, однако она входит, как и всегда, в число команд, которые способны бороться за золотые медали.
Без Овечкина, но в статусе фаворитов: Что значит для сборной России по хоккею отказ НХЛ от Олимпиады в Пекине
Ранее Лайф сообщал, что НХЛ официально объявила об отказе от участия игроков лиги в Олимпиаде в Пекине из-за ситуации с коронавирусом.
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