Сборная России по футболу осталась на 34-м месте в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу сохранила за собой 34-е место в новой версии рейтинга FIFA. Список опубликован на сайте организации.

Команда Валерия Карпина расположилась между сборными Южной Кореи и Австралии. Добавим, что наш ближайший соперник по стыковым матчам ЧМ-2022 — сборная Польши — находится на 27-м месте. Возможные следующие соперники — команды Чехии и Швеции — располагаются на 32-й и 18-й строчках рейтинга соответственно.