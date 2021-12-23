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Сборная России по футболу осталась на 34-м месте в рейтинге ФИФА

В марте команде Валерия Карпина предстоит побороться за выход на чемпионат мира в Катаре.

23 декабря, 09:37

Фото © РФС / Михаил Шапаев

Сборная России по футболу сохранила за собой 34-е место в новой версии рейтинга FIFA. Список опубликован на сайте организации.

Команда Валерия Карпина расположилась между сборными Южной Кореи и Австралии. Добавим, что наш ближайший соперник по стыковым матчам ЧМ-2022 — сборная Польши — находится на 27-м месте. Возможные следующие соперники — команды Чехии и Швеции — располагаются на 32-й и 18-й строчках рейтинга соответственно.

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Лидером осталась команда Бельгии, следом за ней идут сборные Бразилии, Франции, Англии и Аргентины.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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