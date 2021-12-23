Путин: Закон об иноагентах в России более либеральный, чем в США

Президент Владимир Путин напомнил журналисту BBC на большой пресс-конференции, что закон об иноагентах придумали не в России. Он отметил, что в РФ доля организаций, признанных иноагентами, такая же, как к примеру в США, а ответственность за нарушения мягче.

"Этот закон придуман не нами, и придуман в государстве, которое все считают сведущим в демократии. Он принят в 30-е годы и действует сейчас. Наш закон гораздо либеральнее. Давайте сделаем как в США: введём уголовную ответственность, если организация не прекращает деятельность. Мы этого не требуем", – сказал Путин.