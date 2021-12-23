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Путин призвал "перевернуть страницу" в ситуации с Навальным

Глава государства заявил, что Москва предлагала западным странам, чтобы российские специалисты приехали в европейские лаборатории, но никакой реакции не последовало.

23 декабря, 10:12

Алексей Навальный. Фото © Instagram / navalny

Путин призвал "перевернуть страницу" в ситуации с Навальным. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции ответил на вопрос о ситуации с якобы отравлением блогера Алексеем Навальным.

"Вы сказали о человеке, которого якобы отравили. Мы делали запросы, но ни одного материла не дали. Чем это объяснить? Про этот "Новичок" или как его там? Мы предложили, чтобы наши специалисты приехали [в европейские лаборатории]. Я лично предлагал президенту Франции. Чтобы у нас было хотя бы основание для возбуждения дела", — заявил глава государства.

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Российский лидер добавил, что Запад на предложения Москвы никак не отреагировал.

"Что сделано? Ноль! Давайте перевернём страницу", — призвал президент.

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Напомним, Навальный сейчас находится в ИК № 2 во Владимирской области — по решению суда блогер проведёт за решёткой около двух с половиной лет по делу "Ив Роше". Ранее Петушинский районный суд уже рассмотрел три иска блогера к колонии. Они касались оспаривания постановки на учёт как склонного к побегу, цензуры получаемых им газет и невыдачи книг.


Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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