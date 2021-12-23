Путин призвал "перевернуть страницу" в ситуации с Навальным

"Вы сказали о человеке, которого якобы отравили. Мы делали запросы, но ни одного материла не дали. Чем это объяснить? Про этот "Новичок" или как его там? Мы предложили, чтобы наши специалисты приехали [в европейские лаборатории]. Я лично предлагал президенту Франции. Чтобы у нас было хотя бы основание для возбуждения дела", — заявил глава государства.