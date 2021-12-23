Путин не считает нужным вводить меры преследования противников вакцинации
Российский лидер отметил, что "у нас народ изобретательный" и сразу придумает варианты обойти способы давления.
Владимир Путин. Фото © LIFE
В России не нужно вводить меры преследования противников вакцинации от коронавируса, чтобы ускорить темпы прививочной кампании. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции. Он подчеркнул, что дело не в политической воле.
"Всегда сила действия равна силе противодействия. Как только начнёшь давить, у нас же народ изобретательный, сразу появятся способы обойти это стремление надавить", — сказал Путин.
Он подчеркнул, что нужно с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, и терпеливо разъяснять необходимость принятия определённых мер.
Ранее богослов Худиев призвал не верить антиваксерам и заявил, что прививка не является грехом. Сергей Худиев предупреждает, что безумные, не имеющие отношения к православной вере теории медиаперсон вроде Ольги Кормухиной не только ставят под угрозу здоровье людей, но могут и привести к смерти.
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