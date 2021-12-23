Путин не считает нужным вводить меры преследования противников вакцинации

В России не нужно вводить меры преследования противников вакцинации от коронавируса, чтобы ускорить темпы прививочной кампании. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции. Он подчеркнул, что дело не в политической воле.

"Всегда сила действия равна силе противодействия. Как только начнёшь давить, у нас же народ изобретательный, сразу появятся способы обойти это стремление надавить", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что нужно с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, и терпеливо разъяснять необходимость принятия определённых мер.