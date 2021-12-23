Путин — о вакцинации в СССР: Шлёп-шлёп-шлёп — всё, пошли

Президент России Владимир Путин высказался о вакцинации во времена Советского Союза. Глава государства отметил, что в СССР не спрашивали, хотят ли люди делать прививки.

"В советское время никто не спрашивал: шлёп-шлёп-шлёп — всё, пошли. Те, кто руководил ещё в советское время большой страной и довел её до распада, кстати говоря, сегодня в первых рядах тех, кто борется с вакцинацией. Ну, чтобы повысить свой рейтинг", — сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

Глава государства назвал это нечестной позицией. По словам Путина, эти люди должны занять принципиальную позицию, а не крутить хвостом и зарабатывать дешёвые очки на здоровье нации.