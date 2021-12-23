Путин — о вакцинации в СССР: Шлёп-шлёп-шлёп — всё, пошли
Глава государства отметил, что в Советском Союзе не спрашивали, хотят ли люди делать прививки.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Зыков Кирилл
Президент России Владимир Путин высказался о вакцинации во времена Советского Союза. Глава государства отметил, что в СССР не спрашивали, хотят ли люди делать прививки.
"В советское время никто не спрашивал: шлёп-шлёп-шлёп — всё, пошли. Те, кто руководил ещё в советское время большой страной и довел её до распада, кстати говоря, сегодня в первых рядах тех, кто борется с вакцинацией. Ну, чтобы повысить свой рейтинг", — сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.
Глава государства назвал это нечестной позицией. По словам Путина, эти люди должны занять принципиальную позицию, а не крутить хвостом и зарабатывать дешёвые очки на здоровье нации.
В ходе пресс-конференции также Путин назвал недостаточным коллективный иммунитет к ковиду в России. Президент выразил надежду, что в первой половине следующего года мы достигнем уровня уже 80%. Вместе с тем российский лидер заявил, что не считает нужным вводить меры преследования противников вакцинации.
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