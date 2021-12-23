Путин рассказал о наборе мер поддержки россиян на 4,5 трлн рублей в 2020 году
Глава государства отметил, что в этом году руководство РФ продолжило ряд мероприятий подобного рода.
Владимир Путин. Фото © LIFE
Путин рассказал о наборе мер поддержки россиян на 4,5 трлн рублей в 2020 году. Видео © LIFE
На поддержку граждан России в 2020 году было выделено 4,5 триллиона рублей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.
"Когда мы выстраивали работу по поддержке наиболее пострадавших отраслей экономики, мы всё нацеливали на сохранение рабочих мест, поддержку людей с низкими доходами. Мы расширили количество семей, которые получают поддержку от государства, начали выплачивать пособия беременным женщинам в сложной ситуации. Делали единоразовые выплаты людям. Целый набор инструментов и мер, 4,5 триллиона рублей в прошлом году. В этом году продолжили ряд мероприятий подобного рода", — подчеркнул президент.
В ходе ежегодной пресс-конференции Путин также указал на снижение безработицы в России до допандемийных показателей. На данный момент этот показатель остановился на отметке 4,3–4,4%, отметил глава государства.
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