Путин рассказал о наборе мер поддержки россиян на 4,5 трлн рублей в 2020 году

На поддержку граждан России в 2020 году было выделено 4,5 триллиона рублей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

"Когда мы выстраивали работу по поддержке наиболее пострадавших отраслей экономики, мы всё нацеливали на сохранение рабочих мест, поддержку людей с низкими доходами. Мы расширили количество семей, которые получают поддержку от государства, начали выплачивать пособия беременным женщинам в сложной ситуации. Делали единоразовые выплаты людям. Целый набор инструментов и мер, 4,5 триллиона рублей в прошлом году. В этом году продолжили ряд мероприятий подобного рода", — подчеркнул президент.