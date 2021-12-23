СМИ: Евросоюз призвал Зеленского освободить находящегося под домашним арестом Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский должен освободить главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука из-под домашнего ареста. Такое требование выдвинули руководители стран Европейского союза, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источники.

"Это были переговоры о деэскалации напряжённости вокруг Украины и России, а также обмен мнениями по вопросам внутренней украинской политики и ситуации с правами человека в стране. Европейские лидеры выдвинули Зеленскому список предложений, чтобы разрядить ситуацию", — указывает издание.

Отмечается, что среди них был пункт о санкциях СНБО против оппозиционных СМИ и трёх украинских телеканалов, которые были закрыты в феврале 2021 года, — ограничения "несправедливы, их нужно отменить". Эти меры усугубляют ситуацию и усиливают раскол в Незалежной, подчёркивает издание.

"Также в предложениях говорилось о том, что нужно освободить из-под домашнего ареста Виктора Медведчука", — говорится в сообщении.

С помощью данных мер, считают европейцы, получится снять напряжённость в отношениях с Россией и внутри Украины. Эти предложения передали Киеву конфиденциально, и публично они озвучены не были.