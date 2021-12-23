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Путин охарактеризовал российский бюджет как социально ориентированный

Президент также напомнил, что в социальной сфере за два года был реализован целый комплекс мер по поддержке молодых семей с детьми.

23 декабря, 09:46
<p>Пресс-конференция с президентом РФ. Фото © LIFE</p>

Пресс-конференция с президентом РФ. Фото © LIFE

Президент Владимир Путин назвал федеральный бюджет страны на 2021 год и плановый период 2023–2024 годов социально ориентированным. Заявление прозвучало в ходе большой пресс-конференции российского лидера в четверг, 23 декабря.

Путин охарактеризовал российский бюджет как социально ориентированный © LIFE

"Если посмотреть расходы федерального бюджета и системы ОМС и региональные бюджеты — 1,5–1,7 триллиона тратят они на здравоохранение, тут рост очевидный. Мы планировали 3,6 триллиона на здравоохранение из двух источников — из федерального бюджета и системы ОМС, но в этом году выйдем на цифру около четырёх триллионов, а в следующем году запланировали четыре, но выйдет больше тоже", — пояснил арифметику российский лидер.

Путин напомнил, что в социальной сфере за два года был реализован целый комплекс мер по поддержке молодых семей с детьми. Кроме того, в России начали выплачивать семейный капитал уже на первого ребёнка, назначили пособия беременным, находящимся в трудной жизненной ситуации. Были и единоразовые выплаты и по 5, и по 10 тысяч рублей. По словам президента, всё было нацелено на то, чтобы "или напрямую людей поддержать, или поддержать их через бизнес", потому что предприниматели получали помощь только в том случае, если они сохранили рабочие места и заработные платы, несмотря на коронавирус.

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"Даже в условиях пандемии, когда мы выстраивали работу по поддержке наиболее пострадавших отраслей экономики, а это огромные для нас цифры — 4,5% ВВП в прошлом году и в этом году ещё почти 1% ВВП, ведь мы же не просто деньги отдали абы как и абы кому. Мы всё это нацеливали на сохранение рабочих мест и людей", — заключил глава государства.

Ранее Путин продлил заморозку накопительной части пенсий до 2024 года. Предполагается, что это позволит увеличить на 772,9 миллиарда рублей доходы бюджета ПФР.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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