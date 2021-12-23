Путин рассказал, как проводит совещания в период пандемии

Президент России Владимир Путин рассказал, что каждый день проводит совещания, в том числе с представителями "реального сектора экономики", соблюдая ограничения по коронавирусу. Об этом российский лидер сообщил на ежегодной пресс-конференции, комментируя ситуацию в экономической отрасли и работу Центробанка.

"Почти каждый день [проходят совещания], поверьте. Просто по телевизору не показываем. На три метра люди садятся от меня, и беседуем. Показывают только незначительную долю моих контактов и встреч, когда мы под камеры с людьми работаем. А так почти каждый день я практически встречаюсь, и совещания проводим. Ну просто сядут от меня подальше люди на три метра, и всё", — сказал Путин.