НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин рассказал о поддержке пострадавших от пандемии ковида отраслей экономики

Глава государства отметил, что в этом процессе всё нацелено на сохранение рабочих мест и помощь людям.

23 декабря, 09:38

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Фото © LIFE

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции рассказал о поддержке отраслей экономики, пострадавших от пандемии коронавируса. Глава государства отметил, что в этом процессе всё нацелено на сохранение рабочих мест и помощь людям.

"Мы же ведь не просто деньги выдавали абы как и абы кому. Мы всё нацеливали на сохранение рабочих мест и поддержку людей с низкими доходами", — подчеркнул российский лидер.

Путин: Реальные доходы россиян выросли на 3,5%

Путин: Реальные доходы россиян выросли на 3,5%

В ходе ежегодной пресс-конференции Путин также указал на снижение безработицы в России до допандемийных показателей. На данный момент этот показатель остановился на отметке 4,3–4,4%, отметил глава государства.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1