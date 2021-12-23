Путин рассказал о поддержке пострадавших от пандемии ковида отраслей экономики
Глава государства отметил, что в этом процессе всё нацелено на сохранение рабочих мест и помощь людям.
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Фото © LIFE
Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции рассказал о поддержке отраслей экономики, пострадавших от пандемии коронавируса. Глава государства отметил, что в этом процессе всё нацелено на сохранение рабочих мест и помощь людям.
"Мы же ведь не просто деньги выдавали абы как и абы кому. Мы всё нацеливали на сохранение рабочих мест и поддержку людей с низкими доходами", — подчеркнул российский лидер.
В ходе ежегодной пресс-конференции Путин также указал на снижение безработицы в России до допандемийных показателей. На данный момент этот показатель остановился на отметке 4,3–4,4%, отметил глава государства.
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