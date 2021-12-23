Путин рассказал о поддержке пострадавших от пандемии ковида отраслей экономики

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции рассказал о поддержке отраслей экономики, пострадавших от пандемии коронавируса. Глава государства отметил, что в этом процессе всё нацелено на сохранение рабочих мест и помощь людям.

"Мы же ведь не просто деньги выдавали абы как и абы кому. Мы всё нацеливали на сохранение рабочих мест и поддержку людей с низкими доходами", — подчеркнул российский лидер.